Explota diputada Leticia Ortega contra compañeros congresistas en plena sesión

En plena sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, explotó en contra de sus compañeros congresistas al grado de llamarlos "vulgares", además de protagonizar un pleito propiciado por un malentendido que duró varios minutos.

Fue después de que la panista Isela Martínez concluyó la lectura del dictamen emitido por la Comisión Especial de Análisis del Informe del Poder Ejecutivo Estatal cuando esta misma diputada cuestionó a la presidente, Adriana Terrazas, si no se daría paso a la participación por parte de las diferentes bancadas para que emitieran su posicionamiento al respecto.

Alegando que le estaban coartando su libertad de expresión y se estaban rompiendo los acuerdos realizados por los coordinadores de los grupos parlamentarios, los cuales Terrazas Porras dijo desconocer, Ortega Máynez empezó a reclamar al grado de señalar el actuar de las demás fracciones de ser “vulgaridades”.

Foto: Congreso del Estado

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, explicó que hubo un acuerdo entre coordinadores en el que solo su fracción manifestó su deseo de participar. Ya en la sesión, el representante de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, notificó igualmente su deseo de compartir su postura respecto al Segundo Informe de Gobierno de María Eugenia Campos.

“Lo que se da regularmente es que cuando se da un acuerdo, ustedes solicitan su intervención, si en el guión no me dicen que van a hacer uso de la palabra y no la solicitan, yo no puedo obligarlos a que la soliciten”, comentó la titular del poder legislativo aclarando que no tenía inconformidad alguna con darle la palabra a la morenista.

Por su parte, la presidenta de la Comisión legislativa en mención, Isela Martínez, especificó que en el dictamen se daba pie a que las fracciones expresaran sus particulares opiniones al respecto, por lo que lamentó que la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos no lo contemplara.

Foto: Congreso del Estado

La panista Georgina Bujanda, quien también tuvo la oportunidad de presidir en su momento el Congreso del Estado, consideró que no hubo dolo por parte de ninguno de los involucrados en el malentendido, por lo que llamó a que se privilegie el máximo respeto y recordó las palabras emitidas por la priista Ivón Salazar de que “seamos nosotras el primer ejemplo de respeto, de sororidad y de tolerancia”.

Observando que los ánimos se mantenían encendidos, Adriana Terrazas quiso “dejar asentado, muy asentado que la diputada Leticia Ortega nos acaba de llamar vulgares, no sé si se refería en especifico a mí, pero quiero que quede muy asentado” aunado a aclarar que sí se le iba a permitir el uso de la voz a la demandante.