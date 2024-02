Fallece Claudia Montes, llevaba 14 días hospitalizada tras ser arrollada cerca de El Reliz

Luego de haber sufrido un accidente vial en El Reliz el pasado 8 de febrero, Claudia Montes de 40 años falleció esta tarde en el hospital, así lo informaron sus familiares por medio de redes sociales, lamentando la muerte de una amiga, hermana, hija y madre.

“No tiene idea el dolor tan inmenso que me dejaste, me siento inútil por no poder haber hecho nada, no sabes cuánto me duele el corazón, será un ángel hermoso Claudia Montes”, fue el comentario que le dijo uno de sus seres queridos por la página social Facebook.

Claudia Montes de 40 años fue atropellada el pasado 8 de febrero en El Reliz, cuando cruzaba la prolongación Teófilo Borunda y calle Senda Real, por un vehículo Mazda MX5, el cual viajaba por el canal en sentido de oeste a este y no se percató que la mujer cruzaba.

Indicaron que Claudia fue embestida por el automóvil y proyectada varios metros, sin embargo, en un principio ella se levantó con normalidad y se hizo hacia un lado de la calle para evitar otros vehículos que venían detrás.

Luego de dar unos pasos, la mujer se desvaneció y los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la trasladaron a un nosocomio, dado a que presentaba lesiones en la cabeza; una vez en el hospital, a los familiares les informaron que debían de inducir un coma completo e intubar a Claudia para su cuerpo sanará, debido a que presentaba inflamación en el cerebro.

Luego de varios días, la señora Claudia despertó con normalidad y fue llevada a piso, donde aún se mantenía con una traqueotomía, dado a que se le habían realizado varias intervenciones. Iveth, su hija, contó que habían tenido problemas con el personal médico.

“Se me negó un oxímetro y no le quisieron medir la temperatura”, asimismo, Iveth mencionó que antes de la tragedia su madre se encontraba bien, aunque inquieta, que dicho comportamiento se lo atribuyeron a que no le habían retirado la entubación.

De igual forma mencionó que las enfermeras no quisieron ayudarle a lavarle la herida donde se encontraba la traqueotomía, “creo que algo me quería decir mi madre porque se quiso levantar hasta se le pusieron los labios morados y falleció conmigo”, expresó con tristeza.