Ferrocarrileros en protesta cierran oficinas de Conciliación y Arbitraje

Un grupo de protesta de jubilados y pensionados de Ferrocarriles Mexicanos, arribaron a las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Chihuahua, ubicadas en la calle Carbonel, próxima al bulevar Ortiz Mena, y las cerraron para manifestarse en contra del organismo que no resuelve su situación de pago de prestaciones, y que ha ignorado la problemática durante más de tres décadas.

Así lo informó María Elena Antillón, quien es representante del grupo de manifestantes, quien refirió que pertenecen al Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, y por más de 30 años han reclamado el pago de prestaciones, sin que se les haya dado una solución.

“Las oficinas fueron tomadas porque no salen las demandas, no les resuelven y no hay respuesta; pero sí ha corrupción”, aseveró Antillón.

Entre sus demandas, exigen el pago inmediato del dinero que se les ha estado reteniendo desde hace 30 años, como parte de sus derechos laborales; además de la destitución definitiva de Juventino Jiménez López, a quien acusaron de ser el responsable de la situación.

Fotos: Manuel Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Algunos de los inconformes, mencionaron que la espera de pago ha sido tan larga, que algunos de los beneficiarios a quienes se les ha negado ese derecho, ya han perdido la vida, sin ver resuelta su situación; y que después de su fallecimiento, se les ha negado el pago a sus deudos, que por contrato laboral, serían los beneficiarios para recibir ese recurso.

Para finalizar, los integrantes de la protesta anticiparon que mantendrían tomadas las instalaciones, hasta que se les dé una respuesta concreta y efectiva a sus demandas, por lo que planean asentarse en el lugar, por tiempo indefinido.