Finanzas y salud, reto de todas las bancadas en el Congreso

Los cuatro grupos parlamentarios que integran la LXVII Legislatura, PAN, Morena, PRI y MC, coincidieron en que el tema presupuestal y el de la salud, son prioritarios para el estado de Chihuahua, por lo que trabajarán en conjunto desde el Congreso del Estado para encontrar las mejores soluciones a dichas problemáticas.

En este sentido el coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez Robles, explicó que el tema financiero requiere de una solución inmediata, ya que el estado se encuentra quebrado y el Gobierno estatal cuenta con unas finanzas muy dañadas que necesitarán urgentemente de un rediseño que permita mejorar la situación y poder tener fluidez a corto, mediano y largo plazo.

“El Congreso del Estado deberá conseguir una mayoría que permitan hacer los cambios requeridos para el tema de finanzas, el diseño del presupuesto de egresos, en donde los Poderes del Estado deberán realizar muchos esfuerzos”, dijo el legislador.

Agregó que desde el Poder Legislativo se trabajará no sólo en lo financiero, sino en mejorar el tema de salud que se vio agravado por la pandemia, la Seguridad Pública, así como la reactivación económica del estado, que pese a la circunstancia económica nacional y mundial, puede crecer de manera importante.

Por su parte Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los diputados de Morena, señaló que como Congreso del Estado, todos deberán tener el mismo objetivo para que como asamblea legislativa puedan generar las herramientas jurídicas que la sociedad necesita para resolver las diferentes problemáticas.

En el caso de las finanzas, detalló que el trabajo será mucho, pues actualmente no existen las herramientas suficientes para poder mantener un estatus de estabilidad en las finanzas públicas, pues no es posible que en cada fin de administración se esté diciendo que no hay presupuesto y que no hay para pagar siquiera la nómina de los burócratas.

“Es un verdadero reto que debemos atender, estoy seguro que no es sólo de Morena, sino de todas las fracciones, y ahorita es tiempo para ir viendo esto porque lo estamos viviendo, y si algo bueno puede dejar esta crisis, es que nos debe de llevar a coincidir en este punto y poder en conjunto buscar la solución”, detalló el morenista.

Reconoció que la situación financiera del estado es preocupante, porque se argumenta que no hay dinero aún y cuando se cuenta con un presupuesto establecido y con recursos destinados para cubrir cada uno de los pendientes, asimismo señaló que en el caso de la salud, también es un tema de presupuesto, porque se requieren más hospitales y poder dar un trato justo al personal de salud, mientras que en la seguridad, el reto es aún más complicado, y señaló que pese a que desde el legislativo no se puede hacer mucho, harán todo lo que esté dentro de sus facultades como diputados para mejorar esa problemática.

Sobre este mismo el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Noel Chávez, enfatizó en que es el presupuesto, la salud y la educación, lo que resulta prioritario para el próximo gobierno y la nueva legislatura.

“Tendremos muchos retos para los temas de importancia como la educación y la salud, pero también en la particularidad de cada uno de los diputados, pues cada quien tenemos muchos asuntos y temas prioritarios que atender para nuestros representados en los diferentes distritos electorales en donde fuimos electos”, explicó el priista.

Señaló que en este momento trabajan en organizar las próximas reuniones de los diputados y adelantó que este jueves quedarán conformados de manera oficial los grupos parlamentarios, lo que representará un avance para definir la totalidad del Congreso del Estado.

Al respecto Francisco Sánchez Villegas, quien es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, mencionó que son muchos los temas que se deben atender en el estado de Chihuahua, sin embargo el tema presupuestal juega un rol muy importante para la definición de muchas de las estrategias.

Otro de los temas importantes es actualizar un marco normativo que permita a los negocios que se vieron afectados por la pandemia, a poder reactivarse y resurgir, asimismo señaló que también se debe trabajar en proporcionar las condiciones de seguridad, es decir, que se garantice la paz y la tranquilidad para los chihuahuenses, así como el fortalecimiento de los municipios.

“Entre diputados hemos tenido algunas reuniones con la finalidad de construir una ruta y una agenda legislativa que incorpore las diferentes visiones políticas; coincidimos en la importancia de trabajar en las finanzas estatales, pero debemos de revisar muy bien las estrategias a utilizar para atender ese desafío presupuestal; debemos ser innovadores, ser austeros en el gasto público y actuar de manera estratégica”, dijo Sánchez Villegas.

Cabe mencionar que en la pasada legislatura en la torre legislativa existían cinco grupos parlamentarios así como representantes del PANAL, PT y PVEM, mientras que en la que recién comienza, se tienen sólo cuatro bancadas y dos representaciones, del PRD y del PT.