Fiscalía ya le sigue los pasos al "Duende" sucesor de "El Neto"

Tras la fuga de reos y una serie de ataques armados que terminó con la vida de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, conocido como el Neto, fuentes internas de inteligencia de la Fiscalía General del Estado han detectado a otro sujeto que se ha perfilado a tomar el mando que dejó el líder del grupo de Los Mexicles el pasado 5 de enero en la frontera de Juárez.

Se trata de un sujeto a quien apodan el Duende o la Bomba, mismo que radica en Ciudad Juárez y se encuentra en libertad; fueron algunos detenidos de este grupo criminal los que han referido a los agentes investigadores que el sucesor ha comenzado a emitir órdenes y continúa con la organización de esta célula criminal.

Incluso la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio parte de este suceso el pasado 9 de enero, cuando informó sobre la captura de tres personas, donde las autoridades estatales identificaron a dos mujeres y un varón con armas de fuego; trascendió que una de ellas era la actual pareja sentimental de la persona que podría suceder al Neto.

Aunque esto no se dio a conocer de forma oficial, la Fiscalía logró identificar a la mujer y al resto de los integrantes de la célula delictiva, quienes fueron puestos a disposición por portar armas de fuego, cartuchos y cargadores, esto luego de los operativos que se mantienen de forma permanente en Ciudad Juárez.

En el comunicado oficial donde se da a conocer la detención de los tres presuntos delincuentes, donde se encuentra la pareja sentimental del líder criminal, refiere que las tres personas estaban en posesión de dos armas de fuego largas y 3 cortas, quien viajaban en una camioneta en las calles de Praderas del Sol, y a bordo localizaron a los adultos, así como dos menores de 7 y 3 años, por lo que en su interior encontraron armas de fuego largas calibre .223, una de éstas con mira telescópica, así como dos armas de fuego cortas tipo pistola, una marca Ruger calibre 9 mm, otra Smith & Wesson calibre 9 mm y un revólver de color café.

Los detenidos fueron identificados como: Karen Jocelin C. M., de 25 años; Esmeralda Rubí O. D., de 20 años, y Ángel Adán I. A., de 23 años, todos ellos fueron trasladados a la sede en Ciudad Juárez de la Fiscalía General de la República (FGR), en donde se pusieron a disposición ante el agente del Ministerio Público por Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con el organigrama sobre la estructura criminal de los grupos criminales que operan en la zona norte de Juárez, se localiza entre los integrantes del grupo de Los Mexicles al Duende o la Bomba, a quien no tienen individualizado con su nombre particular, o al menos no ha sido integrado en las investigaciones que han llevado a cabo los agentes.

Sin embargo, el nombre se asemeja al de un líder criminal de nombre Fernando R. D., quien en octubre de 2015 fue capturado por el tráfico de drogas de la zona del Valle de Juárez a los Estados Unidos, así como uno de los “cabecillas” del grupo de pistoleros que operaba para el Cártel de Sinaloa.

Este sujeto en cuestión cuenta con el mismo apodo que al que identifica como el presunto sucesor de Ernesto, el Neto, y pertenece a la misma organización criminal, incluso la Fiscalía General del Estado en aquel periodo lo consideraba el segundo al mando de la organización criminal en la zona norte del estado para el grupo perteneciente de Joaquín el Chapo Guzmán.

A pesar de que el grupo de Los Mexicles cuenta con una amplia lista de seguidores activos, pandilleros, pistoleros, entre otros más, el Duende es uno de los presuntos criminales que está tomando la operatividad de esta organización en la zona fronteriza del estado y que ha quedado sin “mando” ante la muerte de Ernesto, el Neto.

Ernesto Alfredo, el Neto, desde 2009 se encontraba bajo resguardo en una prisión en el Cereso 3 de Juárez, incluso a pesar de estar condenado a casi 300 años de prisión, continuaba teniendo el control de las actividades criminales desde el interior del penal y parte de ello se evidenció en la fuga que orquestó el pasado 1 de enero de 2023, cuando un grupo armado lo rescató del penal y se lo llevó.

Personal de la Fiscalía, quien le ha llevado decenas de casos por el delito de secuestro, comentó que en 2011 Ernesto Alfredo y Jesús Eduardo S. R., alias el Lalo, mantenían el control criminal de Los Mexicles desde la prisión y aparentemente el sistema penitenciario, ya que armaban fiestas, consumían bebidas, recibían dinero y seguían mandando órdenes al exterior del penal.

A pesar de su fuga, donde además 30 personas escaparon, el Neto no huyó de Juárez y el 5 de enero lo ubicaron la autoridades de seguridad, quienes lo encontraron en una casa en la colonia Azteca en Juárez, donde intentó huir en un vehículo blindado, pero terminó chocando y finalmente encabezó una balacera donde perdió la vida.

Ante esta ausencia, los cambios de la estructura criminal siguen su curso, de acuerdo con los informes de las autoridades al interior de la Fiscalía General del Estado, que continúa con las indagatorias correspondientes.