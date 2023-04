Fracaso del Insabi colapsará al IMSS: Colegio de Médicos

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Jesús Lozano, afirmó que el fracaso del Insabi condiciona a que toda la responsabilidad de dicho sistema, recaiga en el IMSS- Bienestar, situación que calificó cómo "catastrófica", pues terminaría por colapsar al Instituto Mexicano del Seguro Social, que en la actualidad no da abasto a su derechohabiencia.

Afirmó que esto sería un enorme problema para la población, toda vez que el IMSS "no cuenta con la infraestructura para dar abasto a sus derechohabientes ordinarios, mucho menos al sumar al Insabi, va a poder con la población total".

"Nos encontramos muy pesimistas, porque vemos venir un problema enorme, porque de por sí, el tema de salud está en un hoyo, es un tema que tiene grandes problemas, porque en general, las condiciones de las unidades son malas, no hay medicamento, no hay espacio, no hay camas y con esto, sería catastrófico".

Tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, para la "desaparición" del Insabi, el Colegio de Médicos expuso la incertidumbre que genera está situación entre la población y advierte que avecina un grave problema.

"El problema es, que si utilizan las instalaciones que el IMSS tiene para sus derechohabientes comunes y ordinarios, no se dará abasto, si de por sí no se da abasto", y añadió que todo esto lo tiene que tener muy en cuenta quien se vaya a encargar de la distribución del IMSS -Bienestar.

Afirmó que "en este momento, el Colegio Médicos tiene una visión muy pesimista de la situación que se va a vivir; cuando se anunció que el insabi ya no iba a ser, o que se iba a eliminar, tomamos por entendido, que ya no existe aquel sistema, como lo que fue el Seguro Popular".

Añadió que esto condiciona a que toda la responsabilidad del Insabi se vaya al IMSS-Bienestar, "pero nos preguntamos si el IMSS tiene la infraestructura suficiente, para soportar a los millones de mexicanos que van a ser valorados por la institución".

Cuestionó también “¡cuáles son las formas en las que se van a manejar, bajo qué lineamientos y normativas?; ¿cuál va a ser el tratamiento de los pacientes?”.

El vicepresidente del colegio cuestionó cómo se va a trabajar en cada una de las enfermedades, "no sabemos si existirá una mecánica especial y si se tendrá un registro que sea específicamente para el IMSS -Bienestar”.

Agregó que "si van a usar las instalaciones que el Seguro Social tiene para sus derechohabientes ordinarios, aquí viene el problema, porque hasta ahorita, el IMSS no cuenta con una infraestructura adecuada".

Asimismo, señaló que con esta aprobación de iniciativa, "volvemos a la situación que se vivió cuando desapareció el Seguro Popular, y comenzó a trabajar el Insabi".

Expuso que no se sabe cuánta infraestructura se va a aplicar, y si bien se sabe que hay millones de pesos destinados, se desconoce toda la operatividad.

"No sabemos si provocarán problemas de trabajo, no sabemos ni siquiera cuál va a ser el empleador".

El especialista advirtió que "habrá problemas muy severos, ya que es casi como hacer en seguro estatal, ya que esto lleva una mecánica gigantesca, con participantes de muchas áreas”.

Precisó que por ahora, la situación que prevalece es una gran confusión en la población.

En segundo lugar, "no sabemos cuál va a ser la mecánica del IMSS- Bienestar al arropar al Insabi". Y en tercero, no sabemos todo lo relacionado con las instalaciones, recursos y personal".

El doctor Jesús Lozano afirmó que se trata de una decisión acelerada "sumamente grave, y más, porque se tomó en el rubro de la salud, que tiene la mayor problemática en cuestión administrativa, de logística. Las unidades son malas, deficientes y no hay medicamentos e insumos".

"Yo no veo clínicas de tercer o de segundo nivel del IMSS -Bienestar en ningún lado, y si mi percepción no me engaña, presiento que se van a usar las instalaciones del IMSS ordinario y si eso fuera así, eso va ser un tremendo problema para la población en general, pues no habrá forma de que el IMSS de abasto a toda la población".