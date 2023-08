Galardonan a los ganadores del Premio Agustín Melgar a la Juventud 2023

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidió la sesión de Cabildo en la que se galardonaron a los nueve ganadores del Premio Agustín Melgar a la Juventud 2023, que se celebró en el auditorio Leonardo Davinci, del Museo Semilla.

“Como Gobierno Municipal y como Ayuntamiento de Chihuahua, tenemos el compromiso de generar las condiciones para que las mujeres y los hombres jóvenes tengan la oportunidad para explotar todos sus talentos y habilidades. Al mismo tiempo, también aprendan de las generaciones que los anteceden”, destacó Marco Bonilla.

Los ganadores son: en las actividades académicas y educativas en la categoría de 12 a 17 años, se reconoció a Iván Ernesto Sánchez Cano; de 18 a 29 años Andrea Jocelyn Hernández Soto. En actividades productivas de 18 a 29 años, Fernando Mares López. En actividades artísticas de 12 a 17 años Set Gabriel Loya Álvarez; y de 18 a 29 años, Janette Arriaga Keel; mérito cívico de 18 a 29 años, Victoria Laphond Domínguez. Premio a labor social de 12 a 17 años Kamila Ortega Sandoval; y de 18 a 29 años, Luis Donaldo Saláis Valle. En actividades a favor de la ecología, en la categoría de 18 a 29 años, Francia María Reyes Grajeda.

“Me siento muy orgulloso, al ver reflejados en ustedes a los más de 230 mil jóvenes chihuahuenses, casi la cuarta parte de nuestra población, porque ustedes son el presente y el futuro de este país, y de ese tamaño es también la responsabilidad que tenemos en este gobierno, de que encuentren en esta Capital el lugar para trabajar y prosperar con su familia, para hacer de Chihuahua su hogar”, les expresó el alcalde Bonilla a las ganadoras y ganadores.

Luis Donaldo Saláis agradeció a nombre de los ganadores por la entrega del premio, porque este reconocimiento son espacios que dan voz a las y los jóvenes de Chihuahua.

Los ganadores fueron elegidos por la comisión especial de premiación para la entrega del Premio Agustín Melgar a la Juventud, en la edición del año 2023, quien sometió a consideración del órgano colegiado el dictamen emitido para la aprobación de las personas ganadoras, que es un reconocimiento público que otorga el Honorable Ayuntamiento a las y los jóvenes de entre 12 y 29 años cumplidos, cuya conducta y dedicación al trabajo o estudio, causen entusiasmo y admiración y pueda considerarse como ejemplo y estimulante para crear motivos de superación personal o de progreso a la comunidad. Fue aprobado por unanimidad de votos en la sesión extraordinaria de Cabildo.

Las actividades premiadas son académicas y educativas; productivas; artísticas; mérito cívico; labor social y en materia de ecología. No se recibieron propuestas en la categoría de 12 a 17 años en las categorías de actividades productivas, actividades en materia de ecología y méritos cívicos.

Por su parte, el regidor Eliel García Ramos, presidente de la comisión de premiación, manifestó que la juventud es promesa de futuro, que merece el impulso de la sociedad, mediante el premio Agustín Melgar a la Juventud.

“Agustín Melgar, joven chihuahuense que da nombre a este premio, fue cadete militar. Uno de los Niños Héroes que enfrentaron al ejército norteamericano, el 13 de septiembre de 1847, en el Castillo de Chapultepec, murió días antes de cumplir 18 años de edad. En el contexto actual no destacamos su sacrificio, si no su compromiso con la sociedad, con la patria grande y su patria chica. Es ejemplo para cualquier persona, especialmente para los jóvenes chihuahuenses. El premio tiene el propósito de impulsar a los jóvenes cuya conducta, dedicación al trabajo o al estudio, cause entusiasmo y admiración”, mencionó el regidor.