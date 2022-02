[Galería] Piden a victimas a autoridades agilizar caso de Aras

Decenas de presuntos afectados por la empresa Aras Investment Business Group, se manifestaron nuevamente para exigir a todas las autoridades que se agilice las investigaciones en contra de la empresa, ya que por tres meses consecutivos no se ha judicializado una sola carpeta de investigación.

Alrededor de 80 personas son las que se dieron cita en la Glorieta del Pancho Villa, donde exigieron a la Gobernadora María Eugenia Campos, que terminará con la simulación y con la impunidad sobre el caso de Aras en el estado de Chihuahua.

"Pediste dos días, no hay judicialización, no hay detenidos, exigimos justicia, no a la impunidad, sin detención de ratas de Aras, Chihuahua es estado de impunidad" dice las pancartas que portan los afectados que se plantaron en la glorieta sobre la Avenida División del Norte.

Hasta el momento casi existen 4 mil denuncias en contra de esta empresa de inversión y ni una sola persona ha sido detenida, sin embargo la Fiscalía General del Estado, ha llevado a cabo el decomiso de más de 80 bienes inmuebles de esta empresa en la ciudad de Chihuahua.