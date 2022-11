Han ocurrido 112 sismos en el sur del estado en lo que va del mes: Meteorólogo

Ildefonso Díaz Murcia, responsable del área de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Chihuahua, informó que en lo que va de noviembre se han registrado 112 sismos en el sur de la entidad; como los acontecidos en el municipio de Hidalgo del Parral, durante el fin de semana.

“Como bien los confirmaron los especialistas del Servicio Sismológico Nacional y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que aunque sea una región en donde no tiembla frecuentemente, eso no quiere decir que no haya deformaciones en ella”, comentó el ingeniero Díaz Murcia, refiriéndose a la explicación brindada por el ingeniero geólogo Ignacio Reyes, profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Así mismo, en lo que refiere el Servicio Sismológico, indicó que “estos sismos son por causa de origen natural en la corteza, asociada a fallamientos en la zona”.

Parral Tiembla nuevamente y con mayor intensidad en Parral y la región

Ildefonso Díaz explicó el señalamiento que hizo el geólogo especialista de la UACH, Ignacio Reyes, al citar que “La erosión que está sufriendo la Sierra Madre en estos últimos 30 años, está haciendo que la velocidad de erosión sea tan fuerte, por eso unas partes se están levantando más que otras, esa diferencia de levantamiento comienza a acumular tensión, llega un momento en que se rompe y se desplaza en pequeños movimientos, dependiendo en donde se genere esos movimientos decimos que se registran los temblores”.

En ese sentido, informó que el pasado 20 de noviembre se registró de nueva cuenta un sismo de magnitud 4.3, a las 20:40 horas, localizado a 3 kilómetros al suroeste de Hidalgo del Parral, con una profundidad de 8 km; que también fue percibido en los municipios de Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Allende.

Afortunadamente, las autoridades municipales de dichas regiones, realizaron recorridos y verificaciones, en donde hasta el momento no se reportan daños en viviendas o personas lesionadas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Previamente, el pasado martes 15 y miércoles 16 del mes en curso se reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.1, el cual también fue percibido por población de la región sur del estado.

CEPC acotó que anteriormente ya se tenían antecedentes de sismos en Parral, en el 2019 hubo algunos de magnitud 4, en 2013 se presentó un enjambre de sismos en el área de Santa Gertrudis, con uno de magnitud 5.4, y el antecedente histórico registrado por el Servicio Sismológico Nacional en el área, fue el sismo de magnitud 6.1 ocurrido el 31 de octubre de 1928 que afectó Parral.

Para concluir, añadió que los sismos no pueden ser pronosticados, por lo que es necesario tener información a la mano para saber cómo actuar ante las diferentes etapas de una contingencia provocada por un temblor, por ello, se enfatiza a la población que en cualquier temporada las familias deben estar preparadas para actuar ante un incidente, educar a los niños en la materia de prevención y la protección civil y sobre todo preparar un plan familiar de protección civil para saber actuar de incidente.