Hasta cinco mil pesos pagan migrantes a taxis de plataforma para llegar a Juárez

Ante la alta demanda de viajes que se han generado en las últimas semanas, los conductores de las diferentes aplicaciones de transporte privado han accedido y algunos otros cancelado los viajes de Chihuahua a Ciudad Juárez, ya que estos traslados están siendo solicitados por grupos de migrantes que buscan llegar a toda costa a la frontera.

Los conductores conocen el riesgo que representa llevar grupo de migrantes, pues a pesar de que se realiza a través de las aplicaciones, el pago dentro de la misma ronda entre los mil 600 hasta los 5 mil pesos en un viaje cercano de 300 kilómetros, donde algunos han optado por tomar el riesgo y ganarse un dinero extra, mientras que otros han decidido no realizar el viaje por los riesgos que implica.

Las autoridades estatales, principalmente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han reconocido que los conductores de plataforma son revisados por grupos del crimen organizado en algunos puntos al exterior de la mancha urbana de Juárez, donde incluso se han registrado agresiones a conductores hasta la muerte de los mismos.

Hace casi un año, en la zona conocida como Los Kilómetros, fueron abandonados los cuerpos de seis personas, al parecer dos de ellos eran conductores de plataforma y el resto personas migrantes, quienes fueron abandonados en el lugar cercano a la Caseta San Jerónimo, todo previo a que se registrará la actual crisis migratoria.

Los traslados se están solicitando en algunos puntos como el Juan Pablo II, Lombardo Toledano y alrededores, así como al norte por la zona de las Industrias, y otros puntos más cercanos a Riberas del Sacramento, donde las personas en situación en movilidad solicitan los traslados para cuatro o cinco personas con el objetivo de llegar lo más pronto a Juárez, donde buscarán cruzar al país vecino.

En redes sociales los conductores están compartiendo su experiencia para realizar este tipo de traslados, algunos admiten tomar el riesgo y algunas recomendaciones, mientras que otros piden no realizar este tipo de viajes, por los riesgos legales y de seguridad.

"Me ha tocado llevar migrantes, ya me aventé un viaje a Juárez antier, y la libré porque Dios es grande, el problema es el retén militar", refiere uno a través de los grupos de conductores.

En estos mismos grupos, los conductores afirman que el viaje de ida es "seguro" pero que el regreso es riesgoso por el grupo de viajes foráneos, aunado a la inseguridad que están generando los grupos criminales en las salidas del municipio de Juárez.

"Está prohibido llevar personas venezolanas, hondureños, ecuatorianos, etcétera, no porque seamos racistas, ni mucho menos, simplemente porque no se puede, ya ven todo lo que ha pasado, no se arriesguen chavos, ya ven que salimos de casa y siempre queremos regresar, pero quizá en estos viajes ya no volvemos", señala uno de los usuarios.

De igual forma otro de los usuarios, afirma que "Gente, conforme a los viajes fuera de la ciudad. Si son migrantes y los atrapan en carretera federal, son 12 años de cárcel y si llevan menores es agravado. No se la arriesguen, no vale la pena. Todo es considerado trata de personas".

Pero aunque la mayoría de los comentarios están en contra de realizar este tipo de viajes, hay usuarios que afirman haber realizado los mismos y regresar sin problema.

"Yo los llevé por 4000 pero con la aplicación abierta en su viaje, si te detienen por mala suerte tú sólo estás brindando el mismo servicio diario de tu trabajo. Sólo termina el viaje en algún lugar seguro, de preferencia con gente alrededor", compartió en redes.

Dentro de los usuarios de la ciudad de Chihuahua incluso hay personas que compartieron viajes de Chihuahua, hasta Agua Prieta en Sonora, donde buscan llegar los migrantes al igual que a Ciudad Juárez, donde buscan llegar a los Estados Unidos.

El flujo migratorio sigue estando vigente en el estado como en gran parte del país, donde día a día arriban miles de personas que buscan llegar a los Estados Unidos, para tener mejores condiciones de vida.