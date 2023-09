Aumenta desabasto de productos en supermercados de Juárez por crisis en puentes

A consecuencia del cierre de operaciones de carga en el puente Córdova-Américas, provocado por la ola de migrantes que siguen llegando a esta frontera, aunado a las revisiones exhaustivas que realiza Seguridad Pública del Estado de Texas en los cruces Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo, ha generado afectaciones de desabasto en centros comerciales, como es a la Cadena Comercial Smart.

Cárnicos, papel higiénico, agua embotellada y algunas latas, son parte de las mercancías que se han observado con mayor escasas en dichos centros comerciales.

Smart, es una cadena mexicana de supermercados, la cual surgió en esta frontera, donde tiene la mayoría de sus sucursales; también se han extendido a Chihuahua, Matamoros, Monterrey, Nuevo Laredo y Reynosa.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, informó en días pasados: “Estamos ya en desabasto en supermercados donde vamos y compramos todos los juarenses, han perdido capacidad para surtir”.

“Ayer (el pasado miércoles) hablaba con el agente aduanal de unos de estos (supermercados), ya está faltando producto de consumo, que nos pega más directamente, no cuesta tanto pero pega más“, agregó Sotelo.

Por su parte, Rogelio Ramos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dijo que existe una preocupación por parte de los supermercados de que continúe la problemática de los tiempos de espera en los cruces.

“Todas las situaciones que han sucedido en los últimos días ha raíz del problema migrante, están sacrificando la vida económica de la ciudad, todo va hacia allá, estuvimos con el nuevo titular de la aduana (Jorge Arturo Sánchez), haya mucha voluntad, está enterado de todo, visitó los puentes y el aeropuerto, por esto de las cargas aereas que de manera urgente han tenido que contratar”, dijo Ramos.

“Siento que el problema es más americano que mexicano, está en la exportación, en la aduana americana y en el CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos)”, dijo.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

“Hay unos cuantos, pero es más el temor de ellos de que empiezan a variar sus bodegas y que si esto sigue, va a desembocar en un desabasto, que ya va a traer otros problemas de especulación y de alza de precios, ahorita todavía está más o menos controlado”, agregó.

Dio a conocer que entre los principales productos están los cárnicos y en otra parte los abarrotes que se traen de Estados Unidos.

“Debe de andar por el 25 por ciento lo que se importa de la canasta básica”, mencionó. “El regreso no tiene problema porque somos nosotros, Sagarpa en el caso de los cárnicos, el problema es que no regresan los trailers vacíos porque están empachados en la línea y no los pueden volver a cargar para traerlos”, explicó.

“La generación de esto es que todos los vacíos están paralizados, que es donde voy a cargar el pollo, la carne y el jamón, no le dan fluidez, esa es la bronca, lo que se trae de allá, lo que es de pollo”, añadió. Mencionó que si este panorama dura dos o tres días más van a empezar a batallar en los supermercados.

“Ahorita lo que ellos dicen es que han estado pasando por otros puntos, no se han dormido en sus laureles, han tratado de importar por otros puntos, que no sea Texas, pero les incrementa el costo de transportación, no es lo mismo cruzarlo por Juárez que traerlo por Piedras Negras o por Nogales”, dijo.

Con respecto a si un desabasto pudiera generar un incremento en precios, Rogelio Ramos comentó “yo creo que sí y especulación”.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez