Hay 3 mil 385 denuncias en FGE vs Aras

Del 8 de noviembre 2021 al 26 de enero 2022, la Fiscalía General del Estado ha recibido un total de 3 mil 385 denuncias en contra de la empresa Aras Investment Business Group, mientras que en el mismo periodo el Tribunal Superior de Justicia ha recibido un total de 632 demandas en contra de la misma empresa.

Las denuncias que se han generado ante la Fiscalía General del Estado son por el presunto delito de fraude, donde más de 3 mil 300 personas decidieron invertir dinero en la empresa Aras, pero entre los meses de agosto y septiembre tuvieron problemas con el rendimiento de sus inversiones.

Es decir, que en dicho periodo de 2021, la empresa comenzó a retrasarse en sus pagos mensuales, en el retorno del capital al terminar con los contratos correspondientes, lo que generó una incertidumbre en contra de dicha empresa, que hizo que más del 80% de los inversionistas retiraran su dinero.

A la par, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, las autoridades judiciales han recibido por lo menos 632 demandas para que se inicien los procedimientos civiles, ya que consideran es una vía adecuada porque la empresa Aras incumplió su contrato y por lo tanto debe revisarlo el tribunal correspondiente.

A pesar de los poco más de 4 mil recursos interpuestos en contra de esta empresa, las autoridades sólo han podido asegurar alrededor de 80 bienes inmuebles, 10 vehículos de propiedad de Aras y al menos un millón 500 mil pesos que mantenían resguardados en uno de los edificios ubicados en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la página oficial de Aras Investment Business Group, durante el tiempo que estuvieron laborando en Chihuahua reunieron más de 18 mil clientes, donde en su momento (durante los primero años de operación) estuvieron regresando el dinero a los inversionistas, hasta que se generó la incertidumbre en 2021.

A su vez, la Fiscalía General de la República no ha querido intervenir en las investigaciones en contra de la empresa, a pesar que por el fuero federal se encuentran habilitadas para iniciar procesos de investigación inscritos en la Ley de Instituciones de Crédito.

De igual forma el 18 de enero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con base en la normatividad aplicable y en cumplimiento de sus facultades, informó que la sociedad Aras Investment Business Group, la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto no forma parte del sistema financiero en México.

Es de mencionar que hasta el momento no se ha ejercido la acción penal en contra de alguno de los responsables de la empresa, ya que las mismas autoridades han referido que es complicado cuadrar el delito de fraude en estos hechos, por lo cual siguen recabando información para concentrar las carpetas de investigación.