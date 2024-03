Hay más de un millón de hogares en el estado de Chihuahua

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, actualmente en el estado de Chihuahua, hay 1 millón 196 mil 921 hogares, de los cuales el 63.2 por ciento son de tipo nuclear, constituidos por madre, padre e hijos o sólo un tutor o jefe de familia (padre o madre) e hijos. También son hogares nucleares, las parejas que no tienen hijos.

El INEGI refiere, que un 19.8 por ciento, son hogares ampliados, que conformados por un hogar nuclear (con las características señaladas) más otros parientes, ya sea tíos (as) primos (as), etc.

Otro 15.4 por ciento, son unipersonales (una sola persona) y el resto son compuestos (constituido por hogar nuclear y un integrante sin parentesco) y corresidentes, constituidos por personas que viven en un mismo hogar pero no tienen parentesco.

Además, el apartado de la Encuesta Nacional de Bienestar y Autocuidado, señala que en el 63 por ciento de los hogares, tienen al menos una mascota, que identifican como parte de su familia.

De acuerdo con las características de los hogares en el estado de Chihuahua, en 34 de cada 100 hogares, las jefas de familia son mujeres, por encima de la media nacional, que a la fecha se de 33 jefas de familia por cada 100 hogares.

Este domingo 3 de marzo, se celebra el Día de la Familia en México, sin embargo, fecha no es fija, pues se festeja el primer domingo de cada mes de marzo.

El Día de la Familia en México se instituyó en el año 2005, con la finalidad de que las familias tengan una fecha especial para celebrar juntas, y fomentar la convivencia.

El Día de la Familia en México, muchas familias aprovechan para reunirse o salir a pasear por parques, centros comerciales, por el primer cuadro de la ciudad.

Este sábado, varias personas acudieron al parque El Reliz, para disfrutar de la temperatura cálida que registró en la capital del estado, y convivir en familia previo a la celebración, de este domingo 03 de marzo.

Entre las actividades que se tendrán en la ciudad para este domingo, está el "Festival de Familias Felices", del gobierno Municipal, que será en la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de la ciudad.

A partir de las 12:00 horas, se tendrá música, juegos deportivos, expositores locales, área lúdicas entre otras actividades para convivir en familia.

También puedes acudir en familia a Parque El Colibrí, donde se tendrán distintas actividades para festejar este domingo.

En este lugar se contará con juegos infantiles y mecánicos, y música en vivo. El horario para este lugar es de 11:00 am a 8 :00 pm