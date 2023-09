Hay material suficiente para alumnos hasta SCJN resuelva caso de libros de texto: SEyD

La secretaria de Educación y Deporte, Sandra Elena Gutiérrez dio a conocer que la producción de contenidos alternativos, continúa hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la situación de la Controversia Constitucional entorno a los libros de texto gratuito.

En este sentido recordó que en tiempo y forma a través de los almacenes del Gobierno del Estado se han estado enviando materiales los cuales están siendo distribuidos en los planteles educativos en todo el estado.

“También se entregó el diagnóstico que se hizo en toda la entidad, de la misma manera se ha ido entregando el reforzamiento que consiste en un material de apoyo para abarcar todas las áreas débiles que se hayan detectado”, señaló.

La funcionaria estatal refirió que el material para las habilidades básicas será utilizado para trabajar los meses de septiembre y octubre, mientras, se trabaja en alguna alternativa para determinar si continúa con materiales de apoyo.

Gutiérrez Fierro, adelantó que independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, frente al recurso legal promovido por el Gobierno del Estado, las autoridades educativas se siguen preparando para cualquiera de los escenarios.

Hizo énfasis en que los materiales de apoyo que se diseñaron para atender la problemática, están dirigidos para trabajar los meses de agosto, septiembre y octubre, por lo que la Secretaría de Educación y Deporte, se sigue preparando.

“A los maestros y padres de familia y a la sociedad en general, no van a estar desprovistos de material, no son libros de texto, es material de apoyo, mientras esperamos el fallo de la corte, tengan la confianza de que no van a estar desprovistos”, puntualizó la titular de la SEyD.