Hay poca información sobre chihuahuenses en Israel: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, dio a conocer que hasta el momento se tiene muy poca información sobre los chihuahuenses que se encontraban en el país de Israel y que varios de ellos han ido abandonando ese territorio.

El funcionario estatal comentó que lo poco que se sabe ha sido por información proporcionada por terceras personas y no por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“En lo personal, tengo noticias de alrededor de 11 chihuahuenses que estaban en Israel, el problema es la falta de comunicación”, subrayó.

De la Peña Grajeda mencionó que esa desinformación provoca que el Gobierno del Estado se entere por terceras personas y no por las autoridades federales.

En este sentido, enfatizó en que lo que algunas de esas terceras personas han referido a las autoridades estatales, es que los chihuahuenses que se encontraban en Israel, no pudieron contactarse con la embajada mexicana o la SER.

“Lo que hacemos nosotros cuando nos llega este tipo de noticias, es tatar de agilizar el contacto entre las autoridades mexicanas y los paisanos chihuahuenses que estén en ese país, para que se les pueda ofrecer un mecanismo de salida”, puntualizó.

Reiteró que se conoce de 11 personas de las cuales la mayoría logró salir del país, mientras que se presume que son cinco los chihuahuenses que esperan un siguiente vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que vaya a sacarlos de ese territorio.

Santiago de la Peña recalcó que no se puede hablar de un número determinado, puesto que seguramente son quienes no se han comunicado con la embajada, ya sea porque no han podido, están incomunicados, o simplemente no es su deseo hacer contacto o abandonar ese país.