Hay una alerta roja en Chihuahua y ha rebasado al Estado

Sheila Arias viajó desde el estado de Hidalgo para buscar respuestas con las autoridades del estado de Chihuahua, pues desde hace más de un mes desapareció su sobrino Omar Reyes López, quien intentaba cruzar a los Estados Unidos, pero en el camino “desapareció” en un tramo cercano a Ojinaga.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Realizarán manifestación en la cruz de clavos frente al Palacio de Gobierno.





Ricardo Holguín | El Heraldo de Chihuahua





Para la tía de Omar él no se desapareció el 2 de noviembre, que fue cuando perdieron todo contacto con el joven, sino que conoce que ese día alguien se apoderó de él y de los 13 migrantes que desaparecieron 40 días antes que Omar, quienes a la fecha tampoco han podido encontrar.

“El estado de Chihuahua ya está rebasado por los grupos criminales, y tienen un foco rojo en esa zona, porque ellos no se perdieron, no se los tragó la tierra, alguien se los llevó, pero no sabemos quién, porque no hay un solo rastro de ellos, a pesar de que existen infinidad de casos de desaparición en esa zona”, señaló la familiar de la víctima de desaparición.

Durante la mañana del lunes, Sheila en compañía de sus hermanas y otros familiares se reunieron con el fiscal de Distrito Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco, para tratar los avances que han tenido sobre la desaparición de Omar y los 13 migrantes que desaparecieron en la zona de Ojinaga y el Valle de Juárez.

“Algo está pasando en esa zona, es un foco rojo, y el estado está rebasado, tienen más de un mes buscando y no encuentran nada, necesitamos que intervenga el Gobierno federal para que se incremente la búsqueda, nosotros estamos seguros que no se los tragó la tierra, los tienen alguien y estamos convencidos de que alguien los tienen y los queremos vivos”, indicó.

A inicios del mes de noviembre, el joven Omar Reyes López, como muchos de los “soñadores” que buscan llegar a los Estados Unidos, desapareció en los límites de Ojinaga y lo último que supieron de él fue que se encontraba en problemas y que ya no soportaba más el trayecto, incluso solicitó a un familiar que llamara a los números de emergencia, pero a la fecha no lo han podido localizar.

Sheila Arias, en compañía de su familia, ha comenzado con la búsqueda de su sobrino y a su paso ha obtenido información que más de una decena de personas se encuentran en las mismas condiciones que su ser querido, pero que a la fecha nadie sabe nada de ellos y las autoridades no muestran avances en las investigaciones.

“Omar es uno de los desaparecidos en esa zona, en esa misma zona y mismo radio; él salió de San Salvador en el estado de Hidalgo, el 28 de octubre, y el día 2 de noviembre perdimos toda comunicación, se volvió a comunicar con nosotros y fue cuando un tío le habló y marcó al 911, las coordenadas apuntaban que se encontraba entre Ojinaga y Guadalupe”, explicó.

Detalló que entre la comunicación que tuvo, es que el estaba estable, que tenía comida para dos días y que estaba muy cansado, ya después no pudieron tener comunicación con él, “al día siguiente se comenzó la búsqueda por el INM, el domingo continuó con drones y el lunes se puso a disposición un helicóptero”.

Para llevar a cabo la búsqueda de Omar, la familia, tuvo que interponer un amparo (1913/2021) en el Juzgado Primero Distrito de Chihuahua, para que el estado a nombre de Omar, disponga de todo lo necesario para buscarlo, y se lo concedieron para que el estado dispusiera de elementos y herramientas para buscar al joven.

“En el proceso nos dimos cuenta que también buscan a otros 13 que habían desaparecido en ese lugar, sabemos por toda la investigación que todos se perdieron en la misma zona con más de 40 días de diferencias, alguien del estado de Guanajuato, se comunicó con nosotros porque también desapareció en las mismas condiciones pero el día 6 de noviembre” agregó.