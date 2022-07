Hoy en día vivimos en un régimen de autocracia: Luis Bravo en "Diálogos por la Democracia "

Esta tarde se llevó a cabo el Foro denominado, “Diálogos por la democracia” donde se contó con la presencia de ex dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, evento que se llevó a cabo en el Casino de Chihuahua.

Bravo Mena, expresó que hoy en día vivimos en una autocracia, es decir en un régimen político de una sola persona, misma que avanza cada vez más.

Agregó el político mexicano, que cada sector de la sociedad debe realizar lo que le corresponde hacer para frenar la autocracia, es decir, el empresarial, social, organizaciones civiles, partidos políticos, por mencionar algunos.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo el ex secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón, añadió que es fundamental el diálogo específico en cada campo sectorial, ya que con esto los gobiernos autocraticos pueden detener en sus propósitos de no respetar la democracia.

Otro factor que puede ayudar a contrarrestar este tipo de gobiernos, es que los partidos políticos sean mas cercanos a la sociedad mexicana y hoy en día se ven muy encerrados en grupos, lo que de continuar así los partidos no van tener resultados positivos.

Por último el conferencista dijo que el presidente ha sabido capitalizar los dolores de la sociedad que aún le duelen, con frases de primero los pobres, aunque los resultados sean otros, por ello la estrategia es de mantener la unidad de todos los sectores que no compartan con este gobierno.