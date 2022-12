Hoy, Megarroll Bike Ride 2022 desde la Deportiva sur

Isaac Salas, presidente de la agrupación Comunidad Biker Chihuahua informó que hoy se celebrará el Megaroll Bike Ride 2022, en su octava edición, iniciando en el punto de reunión en la Deportiva Sur a partir de las 10:00 horas, y que finalizará en la Plaza del Ángel en el Centro Histórico de Chihuahua Capital.

“La Comunidad Biker Chihuahua invita a todos los motociclistas y a las familias Chihuahuenses a festejar junto a nosotros como cada año, se espera una asistencia de poco más de 3 mil asistentes al evento. No importa la marca, el modelo, ni cilindrada, parche o independiente, todos a rodar juntos cómo la gran familia que somos”, expresó Isaac Salas.

En ese sentido, compartió que habrá reglas de seguridad para el octavo Megaroll Bike Ride 2022, como procurar que dentro del grupo se deberá respetar su lugar en la formación, seguir las indicaciones de los oficiales y pequeñas normas como son evitar realizar acrobacias durante el Megaroll, frenadas abruptas en el recorrido, comportarse con respeto hacia los asistentes, siempre con una buena actitud, buscando crear un recuerdo inolvidable y grato.

Así mismo, les exhortó a dirigirse con respeto, dentro de los principios básicos de convivencia, que todos deben seguir por la seguridad propia y de sus hermanos en la comunidad Biker.

“El día del Megaroll hay que ser puntuales y lo más importante, se está convocando a las 10:00 horas para revisar las motos, convivir y armar la formación, la salida se realizará a las 12:00 horas, para lo cual se deberá llegar con todos los deberes hechos. Es decir, la moto con el tanque lleno, protección mínima requerida, que son casco y guantes, preferentemente chamarra, y zapato adecuado. Además, revisión de neumáticos, frenos, luces, aceite, entre otros”, expresó.

Compartió que durante el Mega Rol, únicamente se rodará en zig- zag, solamente y teniendo una distancia mínima de tres metros de seguridad. Se permitirá en zonas de curvas o donde se indique por parte de vialidad, una sola fila por seguridad del contingente, para lo cual deberán estar atentos a los señalamientos que se den. Se llevará una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, siempre en zonas permitidas y de ser posible , avisando al que nos precede.

Isaac Salas destacó que la realización de esta edición del Mega Rol tiene tres intenciones principales, que son en primer lugar, festejar el Día oficial del Motociclismo en México como los Bikers saben hacerlo, rodando. En segundo lugar, mostrar a la Sociedad y a las autoridades que los motociclistas no son delincuentes, que son muchos, además de que están organizados y queremos respeto. Para finalizar, saludar a viejos y nuevos amigos antes de terminar el año.

“Es un recorrido solemne debido a que no todos nuestros hermanos en el año pudieron acompañarnos a festejar nuestro día. Por tal motivo es una forma de recordarlos y de rendirles homenaje, efectivamente como refieren algunos en años anteriores, parece un acompañamiento fúnebre, porque en cierto sentido tienen razón, lo es, ya que estamos rindiendo homenaje a todos los hermanos que ya no pueden acompañarnos por una imprudencia o accidente vial. Creemos que de manera organizada es cómo podemos pedir respeto y buscar con ello generar que los automovilistas y la sociedad nos cuiden”, señaló.

Para la rodada, enfatizó en el uso de casco, respetar el recorrido, no ingerir bebidas embriagantes, respetar límites de velocidad, mantener la formación, no realizar acrobacias o acciones que pongan en riesgo la integridad de los asistentes.

“Estamos seguros como Agrupación que todos preferimos hacer un desfile solemne y un recorrido una vez al año en el Megaroll con esa temática, que periódicamente lamentando la caída de un hermano. Busquemos juntos se respete nuestra vida e integridad para no tener que hacer una última rodada de despedida por cualquiera de nosotros por una imprudencia vial, pudiendo evitarla, ya que si se puede evitar no es un accidente”, afirmó Isaac.

Para finalizar, agradeció a todos los quienes les entienden, creen y se suman buscando trabajar en conjunto por ganarse el respeto de la sociedad junto a los motociclistas.

“No sabemos si sea lo más efectivo o no, lo que sí sabemos es que estamos haciendo algo, por lo que creemos es mejor hacer mucho o poco, que no hacer nada. Ponemos nuestro corazón, voluntad ,actitud y ganas para buscar hacer lo mejor, no solo hablando, si no actuando”, concluyó.