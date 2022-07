Implementa el H. Departamento de Bomberos operativo de revisión a hidrantes

Un equipo del Departamento de Bomberos de la ciudad de Chihuahua, revisa los hidrantes de banqueta que se encuentran dispersos por todo el municipio, para verificar las buenas condiciones de los equipos y funcionalidad, para activarlos en caso de un incendio en el que se requiera suministrar de agua a los vehículos del Departamento.

Así se pudo observar en las instalaciones de la Universidad del Valle de México, en el extremo oeste de la ciudad, donde se explicó que aunque la institución educativa tiene su propio sistema contra incendios, y se le considera de riesgo alto, por lo que deben de contar con un hidrante de banqueta, es al que Bomberos pueden llegar y en caso de requerirse, de ahí tomar agua, en caso de un siniestro.

En las labores de revisión, el Bombero Segundo, Pedro Enrique Bocanegra Reyes, verificó el equipo, y también realizó algunas preguntas al personal de la UVM, como si la zona recibía agua por tandeo, o si tenían suministro constante, a lo que la persona encargada, refirió que sí, que siempre había servicio.

“Debería de existir una caja de válvulas, para que en caso de que el inmueble estuviera cerrado, llega Bomberos, abre la caja de válvulas y abre el hidrante. Pero, en este caso seguimos la línea para abajo y para arriba, y no se ve ninguna caja. No sabría decirle si está conectado, pero no cuenta con caja de válvulas”, explicó el Bombero Segundo, Pedro Enrique Bocanegra Reyes, sobre las labores de su inspección.

El operativo se realiza en todo el Municipio, por lo que las revisiones y probables ajustes continuarán durante los próximos días, para asegurar la eficacia de los hidrantes de banqueta, en caso de que sean requeridos por las familias chihuahuenses.

Adicionalmente, el Bombero Segundo Bocanegra Reyes, refirió el caso de una mega fuga de agua, que surgió de otro hidrante en la ciudad de Chihuahua, mismo que describió como operativamente funcional, sin embargo, un intento de robo de una válvula de cobre, lo siniestró, causando daños en su infraestructura y que provocó una importante pérdida del vital líquido.