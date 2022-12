Imposible procesar a César D. por carpetas ajenas a la de la extradición: abogado

Legalmente no se puede procesar al ex gobernador César D.J. por otras carpetas de investigación distintas a la carpeta por la que fue extraditado, toda vez que el proceso de extradición se cerró desde el pasado 24 de mayo del presente año.

Así lo explicó su abogado defensor Juan Carlos Mendoza, quien explicó que ni la cancillería ni la Fiscalía General del Estado ni de la República, pueden solicitar que se inicien procesos por carpetas ajenas a la de la extradición.

“Algún procedimiento diplomático, en favor de buscar la autorización del Departamento de Estado del vecino país, que es quien confiere diplomáticamente la extradición, ya es imposible, el proceso de extradición se cerró el 24 de mayo de este año”, ratificó el jurista.

En este sentido, recordó que la Fiscalía General del Estado no puede buscar una acción legal, si no es por medio de la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero eso, aunque está contemplado en el inciso C del artículo 17 del Tratado Internacional de Extradición entre México y Estados Unidos, ya es imposible, porque el proceso ya concluyó.

Juan Carlos Mendoza, dejó claro que para que esa acción pudiera contemplarse legalmente, el imputado tendría de estar en calidad de extraditable y no en estos momentos que se encuentra en calidad de extraditado.

“No se puede estar abriendo procesos a diestra y siniestra, ni porque se acomodan ni para fines políticos; cuando la fiscalía aceptó la extradición, se sabía que era únicamente por esa causa, se intentaron por varias causas, pero no prosperaron por estar viciadas de origen y tenían muchas inconsistencias”, subrayó.

Hizo énfasis en que la extradición de su cliente, se dio únicamente por una causa, y ese proceso quedó cerrado y así lo determinó el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en un oficio que se presentó ante las autoridades del estado de Chihuahua.

Reiteró que al ex gobernador César D.J. se le extraditó únicamente por una causa y al momento en que el trámite fue aceptado por parte de la Fiscalía General del Estado por medio de las autoridades competentes, y se ratificó ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el proceso se da por concluido y sólo se queda a la espera de la extradición la cual se dio el pasado 2 de junio del presente año.

“El proceso jurídico y diplomático, se cerró el 24 de mayo del 2022, el 2 de junio se cumplimenta la extradición, y hasta el 23 de noviembre, cuando se revisó el caso, no existe ningún proceso diplomático porque ya no puede existir”, concluyó el abogado defensor del ex mandatario.