Inaugura Marco Bonilla obra peatonal en la calle Morelos, en el centro

El presidente Marco Antonio Bonilla Mendoza, realizó el corte de listón, como símbolo de la inauguración de la zona peatonalizada de la Calle Morelos, acompañado de directores municipales, autoridades del Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico de Chihuahua, empresarios, representantes de cámaras empresariales, locatarios y familias que habitan la zona.

“Nuestro Centro Histórico se embellece aún más, como un punto de encuentro de las familias; en Centro Histórico es prioridad. Sumamos un nuevo corredor turístico y cultural, los espacios dialogan con los ciudadanos, con una inversión de 3 millones 658 mil de pesos, logramos embellecer esta área, para beneficio de empresarios, artistas y familias que viven en el área”, manifestó el alcalde Marco Bonilla.

En su mensaje, destacó que la calle Morelos está llamada a ser un reflejo y espacio cultural para las y los artistas chihuahuenses, que tendrá un impacto positivo para 50 mil beneficiarios, familias locales y turistas; además de las 35 empresas directamente beneficiadas y 100 indirectamente empresas beneficiadas.

Adelantó que dentro de las inmediaciones del espacio centro, se encuentra el edificio de La Nacional que en pocos meses lucirá como un edificio 100% habitacional, apegado a la política Chihuahua Ciudad Cercana, para re densificar a la ciudad de Chihuahua y regresar a los vecinos al querido e histórico Centro de la Ciudad.

“Estamos corriendo proyectos importantes para el municipio, el distribuidor vial, el campus del ISSCUU, segunda etapa del Polideportivo, pro el compromiso que tengo con el Centro de la ciudad es generar inversiones durante este año y el siguiente, con una buena cantidad, para embellecer el Centro Histórico de Chihuahua”, acotó el presidente municipal Bonilla Mendoza.

Para contextualizar la importancia del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla explicó que fue en este Centro, donde fueron fusilados, el cura Miguel Hidalgo, los Insurgentes, quienes querían ver un mejor México. También despachó el presidente Benito Juárez García, quien buscaba mantener la cohesión de la República.

“Fue Chihuahua sede de los poderes federales, pero tanto amó a Chihuahua, que fue capaz de entregar su palacio municipal, para salvaguardar la causa de la República. Desde aquí estalló el movimiento armado de la Revolución buscando justicia e igualdad. El Centro Histórico de Chihuahua combina los tres momentos más importantes de la transformación real de este país, así que tenemos que invertir para mantenerlo digno, con el estandarte de nuestro amor por México”, afirmó el alcalde de Chihuahua.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Rodolfo Armendáriz Ronquillo, explicó que la obra comprende diversos trabajos, como la demolición de banqueta, y de pavimento hidráulico, se retiró el sistema de drenaje pluvial, de agua potable, y alcantarillado, para hacer colocación de un sistema nuevo. Se instalaron rejillas nuevas en sistemas pluviales, registros, y tomas domiciliarias. Se hizo la construcción con concreto hidráulico, colocación de adoquín, desde la avenida Independencia hasta la calle Tercera. También se colocó en el área alumbrado público, y nueve luminarias. Se instalaron 82 metros de tuberías para el sistema de riego

En la parte cultural del corredor, se colocó mobiliario urbano y lúdico, como cuatro mesas de ajedrez y cuatro bancas especiales para lectura; para la seguridad de los peatones, fue necesario la instalación de 20 bolardos de protección, botones y señalética informativa. Se suministraron siete jardineras, tres árboles tipo encino.

Para un mejor acceso, se adecuaron en intersección con la calle Tercera la construcción de rampas con las medidas adecuadas para un mejor tránsito de las personas con discapacidad. Así también, el espacio necesario para accesos para vehículos de emergencia, como Policía y Ambulancias.

Ricardo Perea García, presidente de la asociación de Cocentro, dio la bienvenida al espacio público de la calle Morelos, en el que fueron meses para los comerciantes y vecinos que sufrieron, sin embargo, hubo gestiones para dar un apoyo durante estos meses para resistir no tener el flujo acostumbrado. Hoy vemos que es una realidad esta calle peatonal.

Adelantó que se establecerán nuevos negocios, y se planean realizar eventos culturales, para el Centro Histórico, como un ejemplo de lo que se está haciendo bien, en la Chihuahua Capital.

Juan Manuel Chávez Chávez, director del Fideicomiso Centro Urbano e Histórico de Chihuahua, mencionó que el trabajo fue una idea nacida de los comerciantes y locatarios, algunos de ellos, más de 40 años.

“La calle tenía más de 14 años con un decreto de calle peatonal, y no se había realizado, por fin fue escuchada. Gracias a ello, lo vamos a poder vivir, trabajar y disfrutar. El centro histórico es el espacio público por excelencia de los chihuahuenses, que contiene historia, leyendas, un carácter que no tiene otra parte de la ciudad. Hay que atenderlo, no hay otro centro histórico en la república, que haya tenido lo de Chihuahua desde la Independencia hasta la Revolución, con inmuebles que reflejan la historia de la República, del Estado y de la ciudad de Chihuahua”, manifestó.

Para finalizar, agregó que seguirán trabajando por conservar la historia, leyendas y memoria que cada uno de los chihuahuenses atesoran del Centro, porque siempre lo han vivido. “Para los visitantes y para los locales, esto es para ello”, concluyó.