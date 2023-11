Incrementa la violencia contra las mujeres en Chihuahua: Ficosec

El 90 por ciento de los delitos que se cometieron en contra de las mujeres no se denunciaron debido a que consideraron que era una pérdida de tiempo, por falta de pruebas y por desconfianza, el 5% no denunció por miedo a su agresor. En Chihuahua seis de cada 10 delitos cometidos en contra de las mujeres no se denuncian por causas atribuibles a las autoridades. Además en 2023, el delito de feminicidio se incrementó en un 5% en comparación al 2022, mientras que el acoso sexual se incrementó un 120 por ciento. .

En el marco del 25 de noviembre, conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, FICOSEC a través de su Observatorio Ciudadano analizó el número de delitos ocurridos en el estado de Chihuahua durante el 2022 según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del 2023.

De acuerdo con esta encuesta fueron cometidos 659 mil 110 delitos en el estado de Chihuahua durante el 2022, de los cuales el 54% fueron en contra de las mujeres y el 46% en contra de los hombres. Según esta información, del total de los delitos cometidos contra las mujeres el 90% no fueron denunciados.

En el estado de Chihuahua, el 28% de las mujeres víctimas de un delito comentaron que no denunciaron por tratarse de una pérdida de tiempo; el 14% de las víctimas mencionaron que no lo hicieron por falta de pruebas. Un 13% no lo hizo por desconfianza y otro 13% por considerar que el delito es de “poca importancia”.

En tanto, un 10% de las mujeres víctimas del delito comentaron que no presentaron su denuncia debido a que los trámites ante las autoridades son difíciles y largos; un 5% mencionó tener miedo de su agresor, un 4% comentó que percibe un trato hostil por parte de la autoridad, un 1% comentó que tiene miedo a extorsiones, mientras que un 12% señaló que no denunció por otras razones. Es decir, seis de cada 10 delitos en contra de las mujeres no son denunciados por causas atribuibles a las autoridades.

Foto: Ficosec

Feminicidio a la alza

Con respecto al delito de feminicidio el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) clasificó 40 casos en el estado de Chihuahua en el periodo enero a octubre de 2023, mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron 38. Este delito aumentó un 5% en este año con respecto al anterior.

A nivel nacional, considerando el periodo enero a octubre de 2023 se contabilizaron 711 feminicidios, un 14% menos que en el mismo periodo de 2022 que fueron 825 víctimas.

El estado de Chihuahua ocupó el quinto lugar en cuanto a la incidencia de este delito durante el 2023.

Violencia sexual contra las mujeres

Con base en la información del SESNSP y análisis del Observatorio Ciudadano de FICOSEC, en el periodo enero a octubre de 2023 se denunciaron 1 mil 482 delitos sexuales (abuso, acoso, estupro, hostigamiento, sexting y violación) contra mujeres en los municipios de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez; mientras que en el mismo periodo de 2022 sumaron 1 mil 486.

En el municipio de Chihuahua fue el acoso el delito que aumentó en 2023 con relación al 2022 en cerca del 120% (de 36 víctimas en 2022 a 79 en 2023); en Cuauhtémoc, fue el hostigamiento con un aumento del 80%; en Delicias, fueron los delitos de abuso, acoso y sexting los que presentaron un incremento con respecto a 2022 con 9%, 27% y 75%, respectivamente.

Parral, presentó un aumento del 18% en este 2023 con relación al 2022 en el delito de violación, mientras que Ciudad Juárez mostró un alza en los delitos de abuso con un 16%, acoso con un 60% y sexting con un 26%. En Nuevo Casas Grandes, fueron los delitos de abuso, acoso y hostigamiento aquellos que tuvieron un aumento en el periodo enero- octubre 2023 contra el mismo periodo de 2022, presentando un 86%, 100% y 67%, respectivamente.

Con esta información es posible visibilizar la situación que viven las mujeres en el ámbito de la seguridad y a partir de la información, generar acciones que favorezcan a mejorar la prevención y atención a la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua.

FICOSEC a través de la Línea Ciudadana pone a su disposición las marcaciones *2232/ 800 999 2232 para recibir asesoría legal y acompañamiento para la interposición de la denuncia en caso de ser víctimas del delito; además de brindar apoyo psicológico de manera gratuita en un horario de 9:00 a 21:00 horas los 365 días del año.