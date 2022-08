Index tiene apertura para mejorar el transporte de personal: Jáuregui

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, se reunió con representantes de Index Chihuahua, a quienes se les presentó la situación del transporte de personal que prevalece en el estado.

El funcionario mencionó que los representantes de la industria maquiladora mostraron su apertura para mejorar las condiciones de transporte que se presta a los trabajadores de esa industria en el estado de Chihuahua.

“Fue un diálogo muy fructífero porque ellos mostraron su disposición a hacer cambios en el transporte de personal, llevados de la mano con el Gobierno del Estado y conscientes de que resulta indispensable mejorar el servicio de transporte que se presta a cientos de miles de trabajadores en todo el estado”, manifestó.

Jáuregui Moreno, destacó que se ha mantenido comunicación con los integrantes de Index, para que perciban cual es la necesidad que el gobierno tiene de mejorar sustancialmente el transporte público que utilizan diariamente los trabajadores de esa industria.

Recordó que las deficiencias que tiene el estado de Chihuahua en materia de todo el transporte, obedece a que por muchos años no se hizo nada para mejorar el sistema de transporte, tanto público como de personal.

“El intento modernizador que se tuvo en uno de los sexenios anteriores, fue uno de los peores fracasos que se recuerdan; quebraron y se endeudaron, entonces ya no se hizo nada y prácticamente se abandonó la cuestión del transporte, no se aplicó la ley, no se dialogó y no hubo nada”, lamentó César Jáuregui.