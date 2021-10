Inician investigación por caso de cebollas importadas a EU

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que inició una investigación en el estado de Chihuahua, sobre el caso de la alerta en Estados Unidos, por la importación de cebollas desde la entidad, que supuestamente estaban contaminadas con salmonela oranienburg.

Así lo compartió la Secretaría de Desarrollo Rural, del Gobierno del Estado de Chihuahua, que destacó que los primeros datos de la investigación, señalan que las unidades de producción asociadas a ProSource Inc. (la empresa por la que ingresaron las cebollas a Estados Unidos), no cuentan con la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que otorga el Senasica, por tanto se deduce que no aplican en sus procesos productivos los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), que en México son de carácter voluntario.

Actualmente el Senasica, cuenta con 24 unidades de producción de cebollas certificadas en Buenas Prácticas Agrícolas en todo el país, de las cuales, nueve se ubican en el estado de Chihuahua, pero ninguna de ellas está asociada al importador ProSource Inc.

No obstante, mencionó que el Senasica realiza la investigación y los muestreos necesarios para contar con los elementos técnicos y científicos para confirmar o descartar la presencia del patógeno asociado al cultivo de cebolla en el Estado.

Por su parte, el área de Secuenciación y Bioinformática del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes del Senasica, reporta que hasta el momento, ninguna de sus investigaciones cotidianas ha arrojado resultados que confirmen la presencia de Salmonella oranienburg en cebollas frescas mexicanas.

Subrayó que el Senasica impulsa entre los productores la aplicación de los SRRC y BPA en la producción primaria de vegetales, con el objetivo de evitar la contaminación en frutas y hortalizas frescas, con agentes físicos, químicos o microbiológicos, sin embargo, es de destacar que este tipo de programas son de aplicación voluntaria.

“Por ello, es importante reiterar el exhorto a las y los productores nacionales a certificarse en SRRC, en virtud de que la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas es fundamental para fortalecer el ingreso de los productos mexicanos a mercados más competitivos a nivel nacional e internacional, ya que brindan garantías a comercializadores y consumidores, sobre las medidas de seguridad que se aplican en el proceso productivo”, finalizó.