Llama CEA a no entrar en pánico por alerta por salmonela en EU

Alfonso Lechuga de la Peña, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, llamó a la población a no entrar en pánico por la emisión de alerta de la FDA (Food and Drugs Administration), del gobierno de Estados Unidos, por la investigación de trazabilidad de cebollas importadas desde Chihuahua, que supuestamente, habrían sido las causantes de un brote de salmonelosis, por haberse consumido crudas.

“No hay que correr el pánico, son hechos bien determinados por brotes; no hay riesgo para la población, hasta no tener mayor información, que para eso nuestros sistema de sanidad de México –son de los mejores del mundo-, tenemos una alta sanidad en el estado de Chihuahua y en todo México por eso nuestro producto es aceptado para aceptación, por eso no hay riesgo”, afirmó Alfonso Lechuga.

Así mismo, destacó la calidad de los productos de Chihuahua, y se dirigió a las personas al decirles que puede seguir consumiendo la cebolla que se produce en el estado.

“Ahorita ya no hay producción, porque ya pasó la cosecha, principalmente en la zona centro-sur del estado, y algunas áreas del noroeste, en los municipios de Ascensión y Janos. La cebolla que se vende, proviene de otros estados. Esto es un hecho aislado y hay que confiar en nuestro producto y en nuestras autoridades”, instó.

Sobre la situación de las cebollas exportadas desde Chihuahua, explicó que se trata de una alerta que emite la FDA de precaución por este brote de salmonela; que ha causado contagio en algunas personas que fueron diagnosticadas con salmonela oranienburg, y al parecer, se deriva del consumo de cebolla, por lo que se activaron los protocolos de trazabilidad, entre el gobierno de los Estados Unidos, el Gobierno Mexicano y las autoridades del estado, para determinar de dónde proviene la cebolla.

“Y efectivamente, fueron cultivadas y comercializadas por productores de aquí de Chihuahua, hacia los Estados Unidos; o bien, producidas en otro estado, pero comercializadas por algún productor chihuahuense. Por eso es importante la trazabilidad que se haga del producto”, dijo.

Lechuga de la Peña mencionó que los estándares de exportación deben cumplir ciertos requisitos para poder exportar producto; principalmente la cebolla, que es uno de los productos líderes en el estado de Chihuahua, y precisamente en el rubro de la exportación. Se habla de una ventana de ingreso de estas cebollas del primero de julio al 24 de agosto; hoy por hoy ya no se produce.

“Lo importante es determinar el origen y luego si es de una zona de aquí de Chihuahua, determinar sus procesos de riego y buenas prácticas agrícolas. Son hechos aislados, no se puede generalizar a toda la producción de un estado, es algo muy delicado y se detona todo un protocolo de trazabilidad. Las autoridades, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal también ya está realizando los procedimientos, obviamente, hay una comunicación con la FDA, para determinar el origen de este producto”, señaló el presidente del CEA.

Para finalizar, resaltó que hasta no tener el dato de la trazabilidad, podría sacar alguna aseveración sobre si este producto también fue comercializado en Chihuahua; siendo esa la razón por la que existen los protocolos para detonar la trazabilidad del producto y poder saber dónde fue comercializado.