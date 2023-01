Injustificable usar el poder para asuntos personales: Francisco Barrio sobre clausura de librería

El ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, expresó que la clausura de la librería Sándor Márai, propiedad del ex mandatario Javier Corral Jurado, resulta muy difícil no tomarse como un acto deliberado de agresión, y mencionó que no es justificable utilizar el poder para asuntos personales.

“Resulta muy difícil aceptar que se trata de una mera coincidencia que justo el día de la inauguración, se haya llevado a cabo este acto de autoridad”, manifestó el ex gobernador panista.

Francisco Barrio Terrazas, reiteró que la clausura es una manifestación de molestia, de agresión y de muy mal gusto, no sólo para Javier Corral y las personalidades que fueron invitadas a la inauguración de la librería, sino también para todos los chihuahuenses.

Añadió que esa acción deja muy mal parada frente a la sociedad, a la autoridad municipal, que fue la encargada de llevar a cabo dicha clausura.

Destacó que no sólo se presta a afectar la imagen de la Subdirección de Gobernación Municipal, sino también al presidente municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza.

“No es correcto utilizar así el poder público, es algo que debe darle pena a cualquier gobernante”, enfatizó el ex mandatario Francisco Barrio, al finalizar el evento de inauguración de la librería Sándor Márai, acto que se llevó a cabo en el Parque Revolución.

Barrio Terrazas, agregó que es natural que existan diferencias entre personajes políticos del mismo partido, lo que puede ser entendible y justificado, pero lo que no se puede justificar, es que se utilice el poder para asuntos personales y abusivos como lo ocurrido la mañana de este jueves.