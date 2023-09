Inspecciona Municipio fincas y terrenos en mal estado estructural en el centro

El Gobierno Municipal de Chihuahua refirió que realizó inspecciones en un total de 30 propiedades inmuebles en la ciudad de Chihuahua, que fueron denunciadas con daño estructural, de las cuales, 14 se encuentran ubicadas en la colonia Centro, con cuatro casos considerados como de alto riesgo para la ciudadanía, de acuerdo a las anotaciones de los inspectores; además de uno o dos casos por colonia en la Obrera, Barrio de Londres, Santa Rosa, Pacífico, San Rafael, Roma Sur, Los Cuarteles, San Felipe y Guadalupe.

Del total de 30 inspeccionadas reportadas, casi la mitad se realizaron en la zona del Centro de la ciudad de Chihuahua, como la que se encuentra en la calle Ignacio Allende número 400, que se trata de una casa habitación, con estructura parcialmente colapsada, y en el reporte de inspección, se detalló que representa un riesgo alto para ciudadanía.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Con la misma advertencia se encuentra la casa habitación, que está en la calle Segunda 2405, con la estructura abandonada, techos colapsados, sin habitar, sin tapiar, y también es un riesgo para la ciudadanía.

Además, en la calle Aldama 2118, se encuentra una estructura abandonada con techos colapsados, sin habitar, sin tapiar, en riesgo para la ciudadanía; igual que en la calle Ramírez número 81, que es un domicilio particular, que se trata de una finca parcialmente colapsada, en alto riesgo para la ciudadanía, y está sin habitar.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Otras propiedades de la zona Centro, se encuentran en la avenida 20 de Noviembre 209, domicilio particular, finca demolida, terreno cercado; en la calle 21 y Escorza 801, domicilio particular, finca abandonada, techo colapsado, sin habitar; en la calle Sexta 2211, casa habitación, a la altura de calle Mariano Jiménez, casa habitación, derrumbada parcialmente, accesos bloqueados, sin habitar.

Así mismo, se encuentra el domicilio particular, que se ubica en la calle Allende 807, reportada con abandono, techo colapsado, cerrada sin habitar; en la calle Ocampo 1007, hay casa habitación, planta alta abandonada, se encuentra cerrada sin habitar, planta baja negocio funcional.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En la calle Ignacio Allende 425, casa habitación, domicilio abandonado, fachada y techo parcialmente colapsado, cerrada sin habitar; avenida Independencia 1201, domicilio particular, tapiada y sin habitar; calle Aldama y Constitución, domicilio particular, abandonada y cercada.

En la calle Séptima en el número 2405, se encuentra lo que queda de un negocio que se denominaba Abarrotes Charly, cuyo domicilio fue demolido, se encuentra cercado y sin habitar. Finalmente, en la avenida Independencia 2407, se hizo la inspección de una casa que está habitada, y se encuentra en aparente buen estado.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En otras zonas de la ciudad, en la colonia Obrera, en la calle 17 número 1802, domicilio particular, finca tapiada, cercado sin habitar; en la colonia Pacífico, en la calle Mariano Jiménez 2209, domicilio particular, finca tapiada, sin habitar, techo colapsado. En la colonia Barrio de Londres, sobre la calle Méndez 2500, se inspeccionó un domicilio particular, finca tapiada sin habitar.

También, en la colonia Roma Sur, en la calle 43 número 1608, está una propiedad tapiada sin habitar; en la colonia Los Cuarteles, en la calle Benítez 5001, domicilio particular, tapiado sin habitar; al norte, en las inmediaciones de la colonia San Felipe, en la calle Blas Cano de los Ríos 902, hay un terreno baldío, sin habitar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, en las colonias donde se detectaron dos propiedades en deterioro, está la colonia Santa Rosa, con el domicilio particular, tapiado y sin habitar que se encuentra en la calle Décima 3618; y el terreno baldío de la calle Ponce de León 210, sin habitar.

En la colonia San Rafael, sobre la calle JJ Calvo 2507, está el domicilio particular, finca abandonada, sin tapiar, en riesgo de colapso; y en la calle Privada de 25 y JJ Calvo, sin número, está un domicilio particular, tapiada sin habitar.

Y finalmente, en la colonia Guadalupe, en la calle 2 de Abril 2820, se encuentra un domicilio particular, casa habitada en aparente buen estado; y en la calle Matamoros, entre los numerales 2411 y 2419, hay un domicilio particular, tapiado sin habitar.