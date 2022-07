Interpol no emitió ficha roja contra Armando Gutiérrez, CEO de Aras: Abogada

El exfundador y CEO de la financiera Aras Business Group, Armando Gutiérrez Rosas, no cuenta con una ficha roja emitida por la interpol, incluso, no puede viajar a Estados Unidos, ya que su visa se encuentra cancelada.

Así lo explicó la abogada defensora Erika Jasso Carrasco, quien detalló que entabló comunicación con autoridades de Estados Unidos, para ver el asunto de la ficha emitida por la Interpol, quienes le hicieron saber que esa alerta no existe como tal.

Señaló que, Armando Gutiérrez Rosas, no puede salir del país, pues no tiene la documentación necesaria para hacerlo, motivo por el cual, comentó que no hay una razón para la alerta migratoria solicitada por la Fiscalía General del Estado a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Erika Jasso, añadió que, en relación a la audiencia programada para el próximo 4 de agosto, entorno al caso Aras, y que fue anunciada por la Fiscalía General del Estado, la defensa de Armando Gutiérrez, no ha sido notificada, por lo que podría tratarse de una audiencia que tenga relación con las tres personas que actualmente se encuentran vinculadas a proceso.

Cabe mencionar que a la financiera aras Business Group, se le acusa de haber defraudado a cerca de 4 mil 600 socios, con daños que ascienden a los mil 300 millones de pesos aproximadamente, y actualmente la FGE en coordinación con el Poder Judicial del Estado, trabajan en la integración de carpetas de investigación colectivas, es decir, que cada carpeta contenga un amplio número de denuncias, para agilizar el proceso y evitar una saturación del caso.