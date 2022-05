Interpondrá Bazán denuncia vs administración pasada ante Fiscalía Anticorrupción

El diputado del PRI, Omar Bazán Flores dio a conocer que este día, acudirá ante la Fiscalía Anticorrupción a interponer formal denuncia en contra del exgobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado y/o quienes resulten responsables por la comisión del posible delito de peculado.

“Tomando en cuenta la calidad de servidor público de elección popular con la que comparezco y como ciudadano interesado en la revisión exhaustiva de las cuentas públicas, al encontrarme en ejercicio de las funciones públicas que se me encomendaron, he tenido conocimiento de la probable existencia de la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delitos, por lo que me veo obligado a denunciarlos inmediatamente al Ministerio Público”, explica el legislador en la denuncia.

Explicó el priísta que hace un año y medio, la Auditoría Superior de la Federación informó sobre la revisión anual, en la que notificó que detecto irregularidades en el gobierno de Javier Corral por más de 8 mil millones de pesos, mismas que no quedaron solventadas.

Ante ello, indicó Bazán Flores que acudió ante la Fiscalía Anticorrupción a interponer una demanda para que se inicie con las investigaciones en contra de quien resulte responsable, conforme la denuncia de la ASE.

Sin embargo, la demanda no fue aceptada por la entonces titular de la Fiscalía Especial Anticorrupción, Gema Chávez, lo que derivó en la acción de la justicia federal para solicitar un amparo, por la omisión generada al negar el derecho de interponer la denuncia, agregó Bazán Flores.

Indicó que hace unos días fue notificado por el Tribunal Colegiado que se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción recibir la denuncia, por lo que hoy martes, cumplirá el mandato del Colegiado.