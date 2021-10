Reportan 824 irregularidades ante Secretaría de Función Pública: Maru Campos

La gobernadora del estado Maru Campos, señaló que las más de 800 irregularidades interpuestas ante la Secretaría de la Función Pública, fueron detectadas en la Secretaría de Educación y Deporte, de Salud Jefatura de Gabinete, así como en el Despacho del Gobernador de la pasada administración, Javier Corral.

La mandataria advirtió que en estas irregularidades se utilizaban tarjetas bancarias corporativas y advirtió que sin duda habrá consecuencias penales.

“Alguien me contó que tenían tarjetas de crédito corporativas, pero a mí no me ha tocado ninguna. No sabemos cómo estaban trabajando esas tarjetas, pero deben estar ahí, muy seguramente con adeudo”.

Maru Campos recordó que la Secretaría de la Función Pública recopiló 824 irregularidades sólo en el lapso de la entrega-recepción del gobierno estatal, y aunque son varias las dependencias en las que se encontraron irregularidades, las áreas de Educación, Salud y Despacho del Gobernador así como jefatura de gabinete, son las que más acumulan.

“De varias dependencias yo te puedo decir la mayoría están Educación, Salud, el Despacho del Gobernador y Jefatura de Gabinete, se les va a llevar el debido proceso. Algunas tendrán consecuencias penales, otras tendrán en consecuencias administrativas”, externó.

Destacó que en el Despacho del Ejecutivo se les fue informado sobre la utilización de tarjetas bancarias corporativas, ése a que estas nunca han sido reportadas a la nueva administración, y confía que salgan en el reporte que levantó la Función Pública