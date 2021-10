Actuaron mal municipios y estado en tema de la lucha por el agua: AMLO

"Gobiernos municipales y de Gobierno del Estado actuaron mal en el tema de la lucha por el agua", así lo manifestó el presidente de la República tras la liberación de La Boquilla y el destino el destino de los activistas detenidos y el homicidio de Jessica Silva.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Esta mañana durante la rueda de prensa matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de la liberación de la presa La Boquilla, en la región del Conchos.

Al ser cuestionado sobre qué va a pasar con los tres agricultores detenidos, el proceso contra el activista Andrés Valles, las cuentas congeladas de Eliseo Compean y el asesinato de Jessica Silva, el mandatario indicó será la Secretaría de Gobernación quien atienda dicha agenda, buscando un acuerdo pero sin tolerar cualquier actitud o actividad ilícita.

Chihuahua [Video] Liberan presa La Boquilla

Aseveró que en el momento álgido de la lucha por el agua, tanto gobiernos municipales, como Gobierno del Estado, actuaron mal, y que en la entidad existe un claro acaparamiento y cacicazgo del agua, que quienes tomaron la presa de La Boquilla son acaparadores de agua.

Aseveró que incluso, durante el conflicto hubo participación de la delincuencia organizada. Reiteró que se actuó mal pues Chihuahua quería que se incumpliera el tratado internacional del agua, y si no se cumplía, vendrían represalias para México.

Destacó que prevalecieron los intereses caciquiles de los grupos acaparadores. "Si ya liberaron la presa, seguramente va atender gobernación, intervino la gobernadora y no podemos dejar de atender los planteamientos que hacen los estados.

Puntualizó que habrá de analizar en que condiciones se llega a un arreglo para solventar los huecos que quedan pendientes, sin que se tolere la corrupción y la delincuencia, por lo que las investigaciones habrán de continuar.

"Me llamó la atención de que yo me enteré por los medios de estos acuerdos, confío en la Secretaría de Gobernación, yo no tuve tiempo de verlo, no vi autoridades federales, pero vi una foto donde solo aparecieron autoridades estatales, con los dirigentes de quienes tienen los sistemas de riego", dijo.