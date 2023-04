Interpretará Jorge Hernández a Jesús por 19 vez en Viacrucis de parroquia de la Divina Providencia

Jorge Hernández, de 39 años, padre de tres hijos, vivirá la Semana Santa de este 2023 la décimo novena ocasión en que interprete a Jesús en un Viacrucis Viviente, en la parroquia de la Divina Providencia, que iniciará a las 9:00 horas en el exterior del sagrado recinto.

“He estado de misiones, unas 10 veces, ocho veces en San Antonio de Padua, y de parroquia a parroquia, esta es la primera vez en Divina Providencia. No llevo la cuenta, pero sí son algunas, gracias a Dios. Empecé desde los 15 años, me ha bendecido mi Señor, somos dignos, pero aportamos el granito de arena que podemos poner para vivir más intensamente la Semana Santa”, expresó Jorge.

Las celebraciones que se realizarán este viernes santo en la Divina Providencia iniciarán a las 9:00 horas, con la representación del Víacrucis Viviente, posteriormente, a las 15:00 se conmemorará Celebración de la Pasión del Señor, a las 19:00 horas Marcha del Silencio, que saldrá desde la calle Gabriela Mistral y calle Titanic, con punto de reunión en el parque Latinoamericano.

“Es una gran oportunidad, cada vez se vive más intenso la Pasión de Nuestro Señor. Vivirlo y tenerlo presente es una experiencia para la cual no hay palabras para describirla, pero, estoy muy agradecido con mi Señor, que me permite estar aquí, y me pongo en sus manos para participar en este viacrucis viviente”, agregó.

Sobre la maduración y experiencia obtenida de 18 viacrucis, mención que a los 15 inició con bendiciones, y era un poco no tan serio, con menos escenas para la representación. Ya con la madurez, los años y eso, se vive más intensamente y Jorge disfruta y se siente más me lleno de bendiciones.

“Ahora es algo muy importante, porque la pandemia nos trajo una arrastrada y nos encerró a todos. A unas personas, las enfrió en su fe, a otros nos acercó más a la fe; lo podemos ver en las misas, todavía no son como antes de la pandemia. Y en cierta forma, los que van ahora a misa son más fervorosos, como que la viven más la misa como debe ser. A lo mejor antes había muchos tibios y ahora ya no están. Por eso, hay que empezar a fomentar otra vez evangelizar, y más en estas fechas que es lo más importante del año. Que sea a través del Viacrucis, que se puedan acercar empezar a vivirlo, y que nuestro Señor sea una semillita que la vaya depositando en cada uno, y que sea ese comienzo que puedan empezar a dar”, dijo.

A las personas que acudan a participar del Viacrucis Viviente, los exhortó a que puedan ver al Señor, la Pasión, lo que vivió, y que lo puedan recordar. Aclaró que lo que vivió Jesús, fue mucho más fuerte lo que sucedió, pero esta representación es una manera para que lo puedan vivir, meditar, puedan confesar, comulgar, estar en paz, con su familia de forma tranquila, que puedan dar ese paso para estar bien cada quien consigo mismo y a la vez, con el Señor, que sea ese caminar.

“Invitarlos vienen los días fuertes, que vayan a las celebraciones y al recorrido del Viacrucis. Si a algunas personas les queda retirado, pues que vayan a su parroquia. Nuestro Señor está en todas partes, el punto es que nos acerquemos y lo podamos vivir como debe ser. Que no nos alejemos, ni caer en la tentación de ir a otra parte, sino que vivamos la Semana Santa como debe ser”, finalizó.