Intoxicación por mónóxido de carbono, principal incidente relacionado a temporada invernal

Un total de 55 incidentes relacionados a la temporada invernal se han registrado en la Secretaría de Salud, el 60 por ciento fue por intoxicación por monóxido de carbono, por lo que ante la quinta tormenta invernal se recomienda al ciudadanía revisar los calefactores y no dejarlos encendidos mientras duerme.

Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que se tiene registro de 20 casos de quemaduras, que representan el 36% y 2 por hipotermia, a la fecha no se reportan víctimas mortales.

La más alta incidencia se registra en Ciudad Juárez con 16 incidentes y Chihuahua con 14 al igual que en Cuauhtémoc, los municipios que registran al menos uno o dos casos son Aldama, Nuevo Casas Grandes, Satevó, Bocoyna, Valle de Zaragoza, Parral y Camargo.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Señaló que es necesario que la gente tome conciencia de que el primer factor de accidentes en la temporada es la intoxicación con monóxido de carbono a consecuencia del uso de los calefactores, por ello recomendó que se revise la instalación y no dejarlos encendidos a la hora de dormir, además no dejar objetos inflamables cerca de ellos, los cilindros de gas no deben estar al interior de los domicilios.

En el caso de las quemaduras dijo que se debe extremar precauciones en la población infantil y adulto mayor para que al estar cerca de un equipo que emita calor no tenga riesgo. De la misma manera hizo un llamado a no sobrecargar los tomacorriente o extensiones, sobre todo porque los accidentes en el hogar relacionados con quemaduras se deben a cortocircuitos y a materiales inflamables.

Gumaro Barrios señaló que en estos incidentes el grupo más afectado es del de 25 a 64 años, siendo los varones los más susceptibles a sufrir en la temporada invernal.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En el caso de la hipotermia recomendó abrigarse bien y evitar salir a calle en caso de no ser necesario cuando las temperaturas sean muy bajas.

Dijo que el uso de cubrebocas es recomendado para evitar alguna afección respiratoria y llamó a evitar los cambios bruscos de temperatura porque son la causa principal de la parálisis facial.