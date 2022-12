Investigan a Javier Corral por revelar nombres de testigos protegidos

Aunque prefirió reservarse detalles del asunto, el Fiscal General Roberto Fierro Duarte, informó que se investiga la actuación del ex gobernador Javier Corral por violaciones a la Ley de protección a testigos.

“Todo es objeto de investigación, la verdad me voy a reservar, pero hay una ley de protección a testigos que se debe respetar”, dijo el funcionario y se reservó los detalles del tema.

Lo anterior, luego de que el exgobernador Javier Corral publicara en un medio nacional una columna de opinión, en la que habla de las acciones de combate a la corrupción que hizo su gobierno, y en la que señala a la gobernadora Maru Campos como partícipe de algunos de esos delitos, como formar parte de la “nómina secreta”.

El reclamo de Javier Corral se vierte a la detención e investigación en contra de Francisco G.A., quien dijo, está siendo criminalizado por combatir la corrupción y que está “secuestrado” por las autoridades gubernamentales actuales.

Además, mencionó los nombres de testigos protegidos (Ever Eduardo Aguilar, José Jaime Bustamante Pérez, Jesús Olivas Arzate y Miguel Ángel Mezquitic Aguirre), quienes dijo, fueron funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la administración duartista y que participaron en diversos actos de peculado.

Cabe mencionar, que la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández, también informó que se recaba documentación para interponer una denuncia contra Corral Jurado, aunque no se indicó qué tipo de denuncia ni ante qué instancia.

Lo anterior, por diversas acusaciones que ha hecho en contra del Poder Judicial, en torno a que el exfiscal Francisco G. A., está “secuestrado” por las autoridades locales, alegando que no hay carpetas de investigación firmes en su contra para que permanezca en prisión.

Hay que recordar, que Javier Corral y muchos de sus ex funcionarios, así como un grupo de alumnos y ex alumnos de Francisco G.A., ex Fiscal de derechos humanos de Chihuahua, e imputado por el delito de tortura en contra de testigos protegidos, se han manifestado en redes sociales y de manera presencial en la Ciudad Judicial para denunciar un acto de vendetta política en contra del ex funcionario.