Invita asociación 'Esperanza para el Autismo' a apadrinar a personas con autismo

La asociación Esperanza para el Autismo invita a la ciudadanía en general a participar en el programa Amigo Espau, Amigo de Esperanza, en el que puede beneficiar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con autismo, con una aportación desde 100 pesos mensuales por un año.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los donativos del programa se invertirán en fortalecer al Centro para el Autismo, lo que permitirá continuar brindando desde sus instalaciones, los modelos de atención terapéutica que les facilitará a los usuarios de Espau, seguir desarrollando su potencial.

Foto: Página Web | Esperanza para el autismo

Las formas para realizar son los donativos son a través de pagos en efectivo, transferencia electrónica, tarjeta de débito y de crédito. La cantidad mínima para pertenecer al programa es una aportación mensual de 100 pesos durante un año; en caso de que sea igual o mayor a 500 pesos, se podrá disponer del servicio a domicilio, en el que personal de Procuración de Fondos de Espau, acudirá a recoger el pago a la dirección que se indique.

Las instalaciones se ubican en la calle Ángel Trías número 4310, de la colonia Che Guevara, en la ciudad de Chihuahua, donde se pueden proporcionar más informes; o bien, en el teléfono (614) 413-8892; o en la dirección de correo electrónico procuracion@espau.com. La liga de registro para donaciones es https://bit.ly/AmigosESPAUAmigosdeESPERANZA.

Foto: Página Web | Esperanza para el autismo

¿Qué es el autismo?

El autismo es un trastorno neurológico complejo, que afecta el desarrollo típico de la comunicación, el lenguaje y la sociabilización, de acuerdo a información de Espau. Su causa es aún desconocida, pero se tiene la certeza de que su origen es biológico y no emocional; puede presentarse con o sin comorbilidades, como epilepsia, problemas motrices, microcefalia, macrocefalia, entre otras enfermedades. Además de que puede ser con o sin otros diagnósticos, como el Trastorno de Procesamiento Sensorial, hiperactividad, hiposensibilidad, discapacidad intelectual.

Algunas posibles conductas en personas con autismo son que no miden el peligro, tienden a aislarse, no responden a métodos tradicionales de enseñanza, tienen dificultad para expresar sus necesidades, sienten un apego inapropiado a los objetos, les gustan juegos extraño no imaginativos, no hacen contacto visual con otras personas, presentan ecolalia, esto es, repetición de palabras, tienen un comportamiento distante, rechazan el contacto físico, muestran una aparente insensibilidad al dolor y manifiestan una extrema hiperactividad o pasividad.