Invitan a la Feria de Paz y Desarme voluntarios 2022

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a participar en la ‘Feria de paz y desarme voluntario 2022 del 7 de diciembre al 11, durante un horario de 10:00 a 15:00 horas, donde el módulo de recepción se encontrará en la Plaza de Armas.

Los montos por arma y cartuchos varía por la cantidad, pero comienza desde los 200 pesos hasta los 21 mil 600 pesos en efectivo, dependiendo de arma y calibre , mientras que para los cartuchos y municiones será otro tipo de precio, de acuerdo con sus características y calibres.

De acuerdo con el teniente militar, Crisanto Ibarra Morales, se espera sacar de las calles de la ciudad más de 100 armas de fuego, a cambio de un incentivo monetario, así como de una despensa a cada persona que participe en el canje.

“Es una campaña preventiva que se está desarrollando a nivel nacional, es importante no solo visualizar los apoyos económicos, y en este caso, también los apoyos alimenticios que se darán a las familias chihuahuenses, pero también entender que cada arma o cada cartucho que nosotros sacamos de las calles, contribuye en la mejora de la seguridad de nuestra ciudad capital, así como en la seguridad de las de las viviendas de los hogares de los chihuahuenses” declaró el teniente militar.

Se espera sacar de las calles de la ciudad más de 100 armas de fuego / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Para esta campaña, según el secretario del ayuntamiento, Santiago de la Peña, aun no se sabe con exactitud el presupuesto inicial, sin embargo menciona que en anteriores campañas, el Municipio ha destinado de 150 mil a 250 mil pesos, dependiendo de el nivel de intercambio que se observe durante los días que dure la campaña.

“El canje será totalmente anónimo, el procedimiento es el mismo que en las ediciones pasadas, no hay investigación, no se toman fotografías a las personas, no se les pide una identificación, es de manera anónima, con la intención de que se logre el objetivo de destrucción de las armas y municiones” señaló el secretario del ayuntamiento.

La tabulación de precios con respecto al canje de armas varía según la utilidad o inutilidad del artefacto, no obstante, el Teniente Militar, aclaró que una vez las armas estén en resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, las armas serán destruidas en presencia de los antiguos propietarios.

En esta campaña, que se realiza de manera anual, participan el Gobierno Municipal, la Secretaría de Defensa Nacional, la Quinta Zona y por supuesto el 23 Batallón militar, quienes invitan a los ciudadanos con alguna de estas armas a participar en esta campaña en busca de una mayor seguridad en la Capital del Estado de Chihuahua.