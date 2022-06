Decomisan más de 400 juguetes bélicos en feria de Sant Antonio en Cuauhtémoc

Con el objetivo de contribuir para la correcta formación de los infantes, inspectores del Departamento de Gobernación Municipal de Cuauhtémoc, llevaron a cabo el decomiso de más de 400 juguetes bélicos que se comercializaban en diferentes puestos al interior de la Feria de San Antonio, esto tras la omisión que locatarios hicieron al exhorto de las autoridades de evitar la venta de este tipo de productos.

Fue el titular de Gobernación Municipal, Dante de la Garza Cuán, quien informó sobre la incautación de un total 417 armas de juguete, luego de que organismos de la sociedad civil y propios ciudadanos, denunciaran la venta de productos nocivos para los niños, por lo que se procedió a llevar a cabo el aseguramiento de los artículos.

Si bien la mayoría del producto corresponde a juguetes con determinadas especificaciones, también se incluyen una variedad de armas de utilería muy similares a una real, por lo que, ante los recientes hechos violentos ocurridos en el municipio, la autoridad local estableció impedir la venta de esta mercancía en cualquier tipo de negocio comercial.

Inspectores del Departamento de Gobernación Municipal de Cuauhtémoc, llevaron a cabo el decomiso de más de 400 juguetes bélicos / Foto: René Pérez | El Heraldo de Chihuahua

El funcionario señaló que previo al aseguramiento de los juguetes, inspectores de Gobernación acudieron con los vendedores establecidos en la Feria de San Antonio, para hacerles ver sobre la determinación de la autoridad, sin embargo, a pesar de señalar estar de acuerdo, omitieron acatar el exhorto.

Al ignorar la segunda advertencia de evitar la venta de juguetes bélicos, personal de Gobernación procedió a decomisar la mercancía, además de que se analiza la aplicación de una sanción pecuniaria que está por determinarse su cantidad.

No obstante, más que actuar de una forma recaudatoria, Dante de la Garza dijo que la prioridad de la Presidencia Municipal es crear conciencia entre los comerciantes respecto al tipo de productos que deben evitar vender para no fomentar la violencia en el sector juvenil, agregando que existe la posibilidad de regresar el producto decomisado al concluir las activades de la Feria San Antonio, siempre y cuando se garantice que no será comercializado en otros puntos, o de lo contrario se procederá a su respectiva destrucción.