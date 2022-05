Se considerará como delito grave amenazas de tiroteo en escuelas: Emily Dawson

Las autoridades de El Paso no se tomarán a la ligera ninguna amenaza falsa contra las escuelas, ya que la oficina del Fiscal del Condado informó que buscarán un castigo serio para cualquiera que haga dichos amagos.

Lo anterior lo dio a conocer Emily Dawson, jefa de la unidad juvenil de la oficina del Fiscal del Condado de El Paso, esto debido a que el tiroteo de Uvalde dejó a padres de familia, estudiantes y empleados sumamente alarmados.

Es importante mencionar que, el pasado jueves se presentó una fuerte movilización policíaca luego de que circuló una alerta de un posible tirador en la escuela Bel Air High School enviada por mensaje que fue reportada a las autoridades.

De acuerdo con el Departamento de Policía de El Paso, fue aproximadamente a la una de la tarde cuando comenzó a circular el mensaje de texto que advertía de un sujeto armado dentro o alrededor de la escuela.

Tras esa amenaza no se registró ningún incidente en la escuela, y no hay detenidos, la alerta fue levantada después de que se determinó que no había una amenaza creíble y directa en el campus. La amenaza en Bel Air se consideró como un informe de falsa alarma, que es un delito grave y resultaría en años de cárcel.

Finalmente, las autoridades dicen que después de un tiroteo masivo en escuela en cualquier lugar de los Estados Unidos, se observa un aumento de imitadores y llamadas de alerta falsa.