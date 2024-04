Mi hija ya no confía en la justicia: Mamá de Mya

Lluvia Saldaña Alarcón, madre de Mya Naomi Villalobos Saldaña, la joven que sobrevivió a un ataque de más de 40 puñaladas por Érick David B.C., quien fuera su novio y que ya fue declarado culpable y sentenciado a tres años y ocho meses de internamiento en el tutelar para menores, comentó que la joven ya no se hace ilusiones, debido a que la justicia no le ha favorecido con hacer que su agresor cumpla con la sentencia dictada.

“Ayer me dijo algo Mya porque yo iba muy segura de que se nos iba a hacer la justicia, y Mya me dijo yo no me hago ilusiones porque de pronto yo tengo una ilusión y viene la desilusión; entonces mejor ya no, porque muchas veces me ha pasado que voy a un juicio y voy segura de que se me va a hacer justicia y pues nos tumban todo, absolutamente todo… él ha hecho lo que se le da la gana”, narró su mamá.

Calificó a la ley de menores infractores como algo que está mal estructurado, en el sentido de que el agresor actuó a unos meses de que cumpliera la mayoría de edad y que a la fecha, cuando él ya tiene 19 años, sigue siendo tratado como un menor de edad.

“Él tiene que recibir un castigo y los jóvenes tienen que ver ese castigo, para que no vuelva a pasar, no nada más por mi hija sino por todas las niñas que ahorita sufren violencia; cuando ven el caso de Mya y Erick se les hace muy fácil atacarlas, se les hace fácil golpearlas porque saben perfectamente que no pasa nada”, dijo.

Aclaró que incluso el agresor todo el proceso penal lo llevó con abogados de oficio, ya que recientemente había contratado abogados particulares, lo que reflejaba a la sociedad de que no se necesitaba mucho dinero para poder tener una defensa legal efectiva.

“Me mandó muchos mensajes (Mya), está muy angustiada y yo no sé, no me explico, todo es muy abrumador y triste; triste porque nosotras no es como que lo hayamos inventado, ella tiene sus marcas, hubo testigos, ella lo declaró, están los doctores… estuvo en riesgo su vida y de nada sirvió, de nada me ha servido”, comentó con llanto la madre de la menor.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, Lluvia comentó que le notificaron sobre la audiencia que se celebró el pasado 17 de abril, trasladándose desde Camargo a esta ciudad, en donde le notificaron que el magistrado Rogelio Guzmán tendría tres días más para resolver, siendo el martes 23 la fecha agendada.

“Ahora que vamos mi niña y yo, vamos bien, tranquilas de que ya de alguna manera esto termine y no… todavía son tres días más; él (Érick David B.C., el agresor) se presenta con abogados nuevos, ya no abogados de oficio, y la verdad es que me sentí muy triste, muy desilusionada de que esta persona que agredió a mi hija no tenga la conciencia de decir actué mal y voy a pagar lo que hice; no, busca y busca la manera de estar libre y zafarse”, dijo.

Con tono de voz cansado y en ocasiones entrecortado, la madre de Mya comentó que el agresor de su hija ha dicho que busca reincorporarse a la sociedad, con tal de que no se le haga efectiva la resolución del juez, en el sentido de que cumpla con el internamiento en el centro tutelar para menores por un periodo de tres años y ocho meses.

Respecto a la asistencia de Érick David B.C. a la pasada audiencia, Lluvia comentó que éste mandó un comunicado de que no podía presentarse en la audiencia, tenía una medida cautelar en el sentido de que no podía salir de la ciudad de Delicias, ya que además cuenta con un dispositivo de localización electrónico. Junto con sus abogados y su madre asistió a una de las salas del Centro de Justicia ubicado en Ciudad Delicias, para escuchar la audiencia vía Zoom.

Mediante entrevista telefónica, comentó que la defensa del agresor presentó un documento en el cual daban a conocer que los tres años y ocho meses que le dictaron a su representado como sentencia era demasiado tiempo para un internamiento. “Ellos apelan a que sea nada más una menor sentencia”, dijo.

“A mí en ocasiones pasadas… cuando teníamos al juez primero que la verdad es que… yo sentía que estaba mucho a favor como del agresor, que fue cuando lo dejó en libertad, a mí me decían mucho que los jueces actúan mucho conforme a apegados a ley, pero a lo que ellos van viendo del proceso, ellos tienen la voluntad pues”, dijo.

En este sentido, comentó que el segundo juzgador que llevó el caso vio una cuestión muy violenta en el agresor y por eso decidió darle tres años y ocho meses en internamiento, etapa que aprovechó el ya responsable para promover un recurso de apelación.

“La primera vez que lo dejaron en libertad fue porque él consiguió un domicilio lejos de Mya, a tantos kilómetros en Ciudad Delicias, se inscribió en la escuela, iba a ir a psicólogos, terapias y entonces, en el código de menores se dice que un menor de edad puede llevar su proceso en libertad siempre y cuando cumpla con ciertas como las que le acabo de mencionar”, dijo, a lo cual al joven lo sacaron de una medida cautelar de internamiento.