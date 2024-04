Celebran audiencia por caso de Mya Naomi, resolverá Magistrado apelación el martes

Luego de que emitieran una sentencia de poco más de 3 años de prisión para Erick David D. B. por haber apuñalado a Mya Naomi, su entonces pareja en más de 40 ocasiones, este día se celebró la audiencia en la que se pretendía resolver la apelación que interpuso el presunto responsable para evitar la prisión preventiva.

En el juicio oral 1/2023, Erick David interpuso un recurso de apelación tras haber sido sentenciado por 3 años y 8 meses de prisión, el cual se tenía contemplado que fuera resuelto durante este miércoles, pero el Magistrado Rogelio Guzmán, fijó un plazo de tres días hábiles para que se generará la resolución y se notificará a las partes sobre su decisión en este caso.

Martha González, quien es una activista de la Alianza Feminista y quien a acompañado a la familia desde el momento en que ocurrieron los hechos, aseguró que tanto Mya (víctima en el caso) familiares y ellas como acompañantes de este proceso judicial, no tuvieron acceso a la audiencia durante este día y tuvieron que permanecer al exterior de la sala 3 donde se llevó a cabo la audiencia.

Foto: Federico Martínez / El Heraldo de Chihuahua

Según lo informado por parte del Poder Judicial a los involucrados, la resolución del Magistrado Rogelio Guzmán, será entregado a través de una notificación que entregará en tres días hábiles, por lo que se espera que el día martes entregue este documento.

Para ese proceso, no se contempla que se realice una nueva audiencia para conocer la resolución del juez y sólo se notificará a las partes a través de los canales oficiales que previamente registraron ante el sistema del Poder Judicial del Estado.

Desde el 11 de octubre del 2022 la adolescente Mya recibió 47 navajazos por el entonces novio adolescente Erik D. B., motivo por el cual fue enviada a un hospital ya que se encontraba en estado crítico de salud, sin embargo logró recuperar su estado de salud con el paso de los días.

A pesar de las agresiones y toda la evidencia, no se ha concretado la captura del presunto responsable, toda vez que la Ley General de menores infractores, no contempla penas privativas de la libertad, por lo cual no había sido capturado y además interpuso una serie de recursos judiciales para evitar la prisión y su captura.