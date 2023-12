Castigo no es ejemplar, pero se hizo justicia en caso de Mya Naomi: Adriana Terrazas

La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas se manifestó ante la sentencia que le fue dictaminada a Erick D. B., agresor de la joven Mya Naomi Villalobos, externando que, pese a que no se puede hablar de un castigo ejemplar, sí se puede destacar que se hizo justicia.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“El castigo no te pudiera decir que es ejemplar, pero sí sienta un precedente de que no pueden andar los jóvenes lastimando a las señoritas nomás por ser menores de edad”, fue lo que externó la diputada, quien se ha encargado a su vez de promover la Ley Mya, no solo a nivel local, sino nacional.

En ese sentido, manifestó su deseo de que este caso sirva de escarmiento para todos los jóvenes y tomen en cuenta que, aunque aún no se tienen reguladas todas las leyes para que los menores de edad reciban una pena mayor ante un intento de feminicidio o feminicidio, al cumplir la mayoría de edad serán condenados por sus actos.

Agregó que, aunque los tres años y ocho meses que recibió de sentencia el agresor no son lo suficiente ante las lesiones que provocó en la joven, al menos el caso no quedó impune.

“No quita, desafortunadamente, las heridas emocionales y físicas que tiene Mya, pero bueno, se hizo justicia finalmente”, manifestó Terrazas Porras ante tal acontecimiento al que le ha dado puntual seguimiento.

Erick D. B. fue sentenciado el pasado 15 de diciembre, recibiendo la pena antes mencionada; sin embargo, no se han dado a conocer mayores detalles al respecto. Sin embargo, se puede recordar que desde el 6 de diciembre fue declarado culpable, por lo que quedaba pendiente recibir la sentencia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Esto se da tras casi dos meses de desarrollo del juicio oral en el que se presentaron las debidas pruebas de los hechos ocurridos el 11 de octubre de 2022 en el municipio de Camargo, en donde el sentenciado apuñaló en mas de 40 ocasiones a su expareja.