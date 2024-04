Irá Adriana Terrazas a Sala Regional de Guadalajara por caso de violencia política de género

Al no quedarse conforme con la sanción emitida el pasado sábado por los magistrados que conforman el Tribunal Estatal Electoral (TEE), la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, adelantó que hará uso de la siguiente instancia que es la Sala Regional Guadalajara a fin de que estudien el caso de violencia política en razón de género.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena comentó que, al igual que Cuauhtémoc Estrada, su coordinador y quien ante el TEE es el único que ejerció este delito en contra de la titular del poder legislativo, acudirá a la siguiente instancia a fin de lograr que la sanción sea para todo el resto de la bancada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Y es que recalcó que todos sus compañeros de bancada han sido participes de la violencia ejercida en su contra, tan es así que ha documentado cada una de las situaciones en las que la han menospreciado, por lo que exige sean igualmente sancionados.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

“Cuando se trató de expulsarme del partido, firmaron todos, no nada más el coordinador; cuando me quisieron expulsar de la bancada, firmaron todos, no nada más el coordinador; cuando me dejaron en ausencia en el Pleno las dos veces que tomé la presidencia de la mesa directiva, pues fueron todos los que se ausentaron; cuando me gritaron presidencia espuria, pues también estaban todos presentes”.

Por ello y otras situaciones que recordó, y pese al respeto que dijo le tiene al Tribual Estatal Electoral, la sanción “se quedó un poquito corta la sanción, pues ha sido evidente lo que se ha hecho en contra de mi persona”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, aclaró que ella únicamente se está defendiendo ante los ataques señalados, además de que su objetivo no es afectar a sus compañeros, sino sentar un precedente para que este tipo de delitos no se sigan presentando en la entidad.

“Mi intención no es que los quiten o que no puedan reelegirse, así como ellos lo han mencionado, mi intención es sentar un precedente en defensa de todas las mujeres que nos dedicamos a la política”, agregó explicando que ella viene de una política en la que no había instituciones ni leyes que protegieran a las mujeres.