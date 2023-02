Jaime Arm: De dormir en la calle a ser el primer Youtuber rarámuri

Actualmente es conocido por ser el primer Youtuber rarámuri, pero antes fue ayudante de albañil, lava loza, repartidor de comida, “maistro”, trabajador en maquiladora e incluso limpió casas; pasó dos semanas vagando por las calles de Chihuahua, pero hoy en día, se siente agradecido de haber superado las pruebas difíciles que le puso el destino y lograr un sueño: mostrar al mundo lo bello de tierra natal en la Sierra Tarahumara.

Jaime Arm ha desarrollado habilidades digitales, de grabación y edición que lo han posicionado ante la comunidad indígena e internacional como documentalista, ganando centenares de suscriptores en su canal de YouTube "Jaime Aventura". Esta es la historia de Jaime Arm.

Jaime Arm, de Creel a la ciudad de Chihuahua

Originario del pueblo mágico Creel, ubicado en el municipio de Bocoyna, Jaime Armendáriz, mejor conocido como "Jaime Arm" o "Jaime Aventura", llegó a la capital del estado en el año 2011, buscando una vida mejor, pues al igual que él, muchos pobladores de la zona serrana viven en condiciones de pobreza y marginación, por lo que se ven obligados a desplazarse a otras ciudades cercanas, como lo es Cuauhtémoc o la capital Chihuahua.

Jaime cuenta que, al arribar a la capital, llegó sin dinero, con solo dos cambios de ropa y la esperanza de encontrar el trabajo que fuera. En la región serrana, cuando no es temporada de pizca, las personas bajan a las ciudades buscando oportunidades de trabajo o incluso pidiendo dinero en los cruceros.

Actualmente Jaime Aventura cuenta con su propio estudio donde edita y sube sus documentales / Foto: Facebook | Jaime Arm

Para Jaime Arm, los primeros días en la ciudad fueron muy duros, pues en ocasiones solo comía una vez al día. Recorría la ciudad a pie, de sur a norte y de este a oeste, en búsqueda de un trabajo. Tenía que lavar su ropa en los parques públicos y dormir debajo de los árboles. “Lo bueno de esto es que era junio, en las noches era muy agradable, pero de día el calor era extremo”, cuenta el documentalista.

En diversas ocasiones llegó a decepcionarse, creía que pasaría toda su vida como indigente, pues anduvo aproximadamente dos semanas vagando por la calle. “El día más triste y frustrante para mí fue cuando después de recorrer gran parte de la ciudad, me senté en la banqueta con mucha hambre, no había comido en todo el día”, narra Jaime Aventura. A pesar de las dificultades, Armendáriz encontró apoyo en distintas personas y poco a poco fue consiguiendo más trabajos. “Las personas que me ayudaron en ese entonces fueron señoras, parqueros de carros, personas comunes en las calles y gerentes de restaurantes”, relata.

La entrada al mundo de YouTube y los documentales

Jaime Aventura siempre fue un admirador de los documentales, hasta que decidió crear los propios y mostrar los hermosos paisajes y la cultura de su pueblo. Tuvo su primer equipo de grabación gracias a que su compañero Jesús Manuel Herrera le donó una cámara de vídeo, con la que comenzó su travesía de grabar la Sierra Tarahumara. “Nunca pensé que tanta gente viera mis vídeos”. El Youtuber se dio a conocer con un vídeo blog en el que recolecta hongos y explica cuáles son comestibles y cuáles no.

Tocó varias puertas en canales de televisión sin conseguir respuestas, pero nunca se rindió, logrando conseguir el apoyo de Gobierno del Estado, con quien ya lleva trabajando más de 5 años, promocionando los lugares más bellos de la sierra tarahumara, además de abordar temas de discriminación, mostrar al mundo la música popular y tradicional, y dar voz a más personas de su comunidad, como es el caso de Martín Makawi, Romeyno Gutiérrez, y la ultramaratonista Lorena Ramírez.

