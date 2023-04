¡Jóvenes podrán ser diputados y secretarios estatales! Aprueban iniciativa por unanimidad

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de la legisladora de Morena, Andrea Chávez, donde se cambia las edades para poder ser votado para Diputados Federales y Secretarios Estatales, quedando en 18 y 25 años respectivamente.

Con esta iniciativa se reforma al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos, se disminuye la edad mínima para ocupar un cargo público; a lo anteriormente mencionado, con esto se espera garantizar la participación política-electoral de los jóvenes.

Chihuahua

Ante esto y frente a la Cámara de Diputados, Andrea Chávez, celebró la decisión, mencionando que con esta se eliminan criterios discriminatorios contenidos en la Constitución, que por un lado conceden la calidad de ciudadano y la posibilidad de votar y ser votado.

“Yo no sé ustedes, yo no quiero experiencia en el moche, yo no quiero experiencia en el cochupo, yo no quiero experiencia en el mapachaje electoral” mencionó la diputada por Morena.

Esta propuesta fue presentada durante los primeros días del mes de febrero, la morenista defiende que con esta es una parte importante de la inclusión en la política; como lo son los espacios para las personas que forman parte de una minoría.

Dicen que las y los jóvenes “no tenemos experiencia politica”, esa que a algunos les sobra: experiencia en el moche, en las mañas y en el oportunismo.



En asambleas vecinales y aulas universitarias hay mejores debates que en la Cámara de Diputados.



Confíen en el futuro del país. pic.twitter.com/7fwYGvpu1d — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 11, 2023

“La representación de las juventudes solo tiene 10 diputados con edades menores a los 30 años, de un total de 500 integrantes, con lo que dijo, se excluye a casi el 30% de la población mexicana de este mosaico de representatividad” comentó.

“Esta reforma no modifica de ninguna forma el proceso de selección de candidaturas de los partidos” remarcó, pues esta solo daría a jóvenes con mayor valoración en uno de los 300 distritos federales, para que sean ellos los que sean votados.

Agregó también que en este momento son las juventudes las que están más preparadas que nunca y agradeció a los legisladores por no perder la oportunidad de confiar en ellos “Les prometemos que no les habremos de fallar”.