Justicia por feminicidios y aborto legal: peticiones en marcha de 8M

Desde justicia por feminicidios y aborto legal, hasta mero apoyo a las mujeres, son los motivos que convergen en la marcha de este 8 de Marzo.

Mariela cuenta que forma parte de la marcha por el Día Internacional de la Mujer para pedir justicia por Gaby, una chihuahuense que fue asesinada en Estados Unidos hace alrededor de tres meses.

"Hacer justicia por Gaby es una de las tantas luchas. Somos la voz de la que ya no están", comentó la entrevistada.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Otras más como Wendy Hernández, compartió que optó por mostrar su solidaridad junto con su hijo para, en primer lugar, conmemorar el día, y en segundo lugar para promover la crianza de hombres que no maltraten a las mujeres.

Al unísono de "Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente", y "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", el contingente continúa por las principales calles de la Zona Centro