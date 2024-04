La enfermedad no da tregua: presidenta de "Hermanos de Batalla contra el Parkinson"

"El Parkinson no da tregua; un día te levantas con temblor; otro, no te puedes levantar, o hablar bien, pero lo más difícil, muchas veces son los síntomas 'no visibles', que no son 'motores', como el insomnio, ansiedad y depresión, que nos invaden y tristemente se juzga porque creen que mentimos", compartió Marisela, quien desde antes de cumplir 50 años, fue diagnosticada con Parkinson.

Actualmente, Marisela Madrid, es presidenta de "Hermanos de Batalla contra el Parkinson", una asociación civil sin fines de lucro, que señaló, cuenta con el apoyo del DIF municipal de Aldama, a donde acuden cada semana para recibir sus terapias.

Añadió que actualmente la asociación que preside, agrupa a personas con Parkinson de dicho municipio (Aldama), y de la capital del estado, sin embargo a quienes viven en la ciudad de Chihuahua, les es difícil trasladarse.

"Nosotros no manejamos porque no podemos exponernos a un accidente, ni exponer a otras personas, por eso dependemos de que nos lleven hasta allá", compartió.

Añadió que en realidad no cuentan con recursos para un lugar para reunirse y en parte, la marcha que se realizó este domingo, también tiene la intención de que el Gobierno Municipal los brinde una mano para contar con un espacio físico.

Añadió que cuando no pueden acudir al DIF en Aldama, su cuerpo lo refleja, porque comienzan a perder movilidad en las manos, y se agudiza el temblor, por lo que afirmó, no pueden permanece sin esta atención.

Además, deben llevar tratamiento farmacológico, que en muchas ocasiones no consiguen a través de Pensiones Civiles del Estado o del mismo IMSS, por lo que sus familias asumen el gasto.

Marisela expuso que aún no existe una verdadera conciencia y empatía en la enfermedad de Parkinson y en muchas otras, por lo que invitó a la población a que conozcan un poco de este padecimiento que cada vez se presenta en personas de menor edad.

"Antes se creía que era una enfermedad de personas de 60 años o más, pero nosotros vemos que hay personas jóvenes que presentan Parkinson", declaró.

Marisela indicó que la enfermedad del Parkinson "¡siempre está avanzando! No da tregua, es neurodegenerativa y nos va limitando poco a poco".

Aunque sufren de síntomas muy complejo, como temblor de manos, pérdida de movilidad, entre otros que son visibles, también existen otros que son sumamente difíciles de enfrentar.

"Todo es difícil, pero los síntomas que no se notan, por decirlo de alguna forma, son mucho muy difíciles. Sufrimos insomnio, mucha ansiedad y depresión y generalmente piensan que exageramos o que estamos mintiendo y no es así".

Para finalizar, invitó a la sociedad a conocer más de esta enfermedad y al gobierno local a solidarizarse con la asociación.