La Iglesia debe estar cerca de los jóvenes: Rodrigo Guerra

"De acuerdo con el Papa Francisco, estamos en un cambio de época, estamos en un momento en el que se está derrumbando el conjunto de certezas que le daban seguridad a las personas y a los pueblos hasta hace muy poco y se están reformulando esas certezas a través de las culturas juveniles", fue lo externado ante El Heraldo de Chihuahua por el secretario del Pontificio Consejo para América Latina, Rodrigo Guerra López.

Consecuencia de este cambio que se está viviendo es que se presentan en la sociedad problemáticas como la pobreza, inequidad, migración, politización, surgimiento de extremismos de derecha e izquierda, entre otras, las cuales para la Iglesia tienen un trasfondo cultural, motivo por el cual refiere lo indispensable que es permanecer cerca de los jóvenes para captar la naturaleza de dicho evento.

Añadió que este cambio de época es el generador de un desconcierto en el ámbito económico, medioambiental, migratorio y especialmente político. Respecto a este último, señaló que los políticos "no leen ni en defensa propia", pues desprecian el uso riguroso de la razón y confían únicamente en la pasión.

Chihuahua Construcción de la paz es primordial para Iglesia: Monseñor Rogelio Cabrera

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

En pocas palabras, señaló que hoy en día "lo afectivo es lo efectivo", motivo por el cual los políticos se enfocan en mover las masas a través de los sentimientos, tratando de convencer de esa manera, lo cual resulta "una gran trampa" ya que, pese a que las pasiones y el afecto son importantes en la vida humana, la razón también lo es, pues "es la que permite orientar a los sentimientos en dirección de la verdad".

En ese tenor, expresó que lo que se quiere para reconstruir una sociedad tan fracturada y lastimada, no sólo son buenos sentimientos, sino reaprender a hablar con la verdad reconociendo quiénes son los verdaderos culpables de las realidades que hoy lastiman.

Por su parte, y ante esta situación que se vive en lo general, comentó que dentro de la Iglesia se ha ingresado a un camino fuerte de renovación, en el cual el Papa Francisco les ha solicitado a sus colaboradores reaprender, no sólo existiendo en unidad, sino a caminar juntos, por lo que se llama a la Iglesia a ponerse en movimiento para "poder dar un testimonio más creíble".

Y es que destacó que las nuevas generaciones muestran la característica particular de que no heredan las convicciones religiosas ni los valores de sus padres, lo cual significa que "los adultos no hemos sabido dar el testimonio adecuado para hacer creíble la fe".

Secretario del Pontificio Consejo para América Latina, Rodrigo Guerra López / Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

De esa forma, este testimonio implica más que nada privilegiar la escucha a los más alejados, adversos y diversos, ya que es ahí donde se logrará reconstruir el camino por el cual todas esas personas puedan sentirse acogidos en la Iglesia.

"En muchas ocasiones los puentes se encuentran derribados", puntualizó, explicando que puede ser porque están enojados con la Iglesia o porque ésta no ha sabido fortalecerlos, por lo que terminan rotos.

Respecto al avance tecnológico, dejó en claro que, pese al mito que se tiene de que la Iglesia ha estado alejada de estos avances, la Academia Científica más antigua del mundo es la Pontificia, lo cual deja en claro la relevancia que tiene y la manera en la que han avanzado juntas; sin embargo, aclaró que "la ciencia se tiene que hacer con conciencia" dignificando en todo momento la vida humana y, especialmente, de los más pobres, para que realmente se pueda tener al servicio de la gente y no de manera inversa.

Cristianismo no es sólo para la vida cristiana

Guerra López fue conciso al recordar que, pese a que anteriormente diversos gobiernos en México educaron de manera que lo religioso se conservara únicamente para la vida privada, los Papas han enseñado que no se puede dejar el cristianismo como algo reservado; “si la vida cristiana es sólo para la vida privada, Cristo no es el verdadero Dios; si creemos que Jesucristo es el verdadero Dios es porque redimió todo y por lo tanto toda realidad humana está llamada a ser transformada por la presencia cristiana".

En ese sentido, se alegró de que Chihuahua sea sede de eventos como el que congrega a varios personajes que han estado al servicio dentro de la Iglesia en esta ocasión, pues subrayó que lugares como esta entidad no pueden mantenerse estáticos más cuando se tiene el antecedente de dos jesuitas asesinados, violencia en contra de las mujeres, niños explotados, falta de trabajo, entre otras cuestiones; "un buen cristiano está obligado a no pasar indiferente ante tanto dolor, al contrario. La fe se vuelve creíble cuando el cristiano se vuelve solidario y se compromete a luchar contra quienes están sufriendo alguna vejación contra su dignidad”.

Parral Parten jóvenes de Guadalupe y Calvo para reunirse con el Papa Francisco en Portugal

Por lo anterior manifestó su deseo de que el diplomado que se está desarrollando en la Universidad La Salle permita tener una nueva fuerza de presencia cristiana que no haya de lo social, sino que demuestre en ese aspecto que los cristianos son solidarios y no huyen ante el dolor del prójimo.

Jóvenes, la esperanza

Aprovechando que está a días de dar inicio la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, destacó que la Iglesia aprende de estos encuentros y más en estos tiempos en los que se tiene como objetivo principal escuchar las opiniones y emociones de las personas, especialmente de un grupo social, creyente o no, que desea encontrar un lugar "para quemar la vida".

Agregó que los jóvenes están deseosos de poder arriesgar la vida en algo grande a lo cual puedan dedicarse con pasión, por lo que "estos encuentros permiten arriesgar una verificación si en Cristo pueden encontrar una respuesta de lo que el corazón anhela".

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En esta edición en particular, externó, se tiene la oportunidad de renovar a la Iglesia y de, en un mundo tentado a enfrentarse en guerras, apostarle a la paz, pese a que muchos no creen en ella.

Amor herido

“La tentación de la fractura social comienza con la tentación de la fractura familiar”, compartió el secretario Pontificio, motivo por el cual rememoró que el Papa Francisco hace un par de años escribió y propuso "una línea maestra y estratégicos para toda la Iglesia Católica", la cual se encuentra recopilada en el libro “Amoris Letitia” (La Alegría del Amor), en donde se plasma como tema central el amor herido y en donde el pontífice da indicaciones precisas para que la Iglesia deje cualquier actitud, testimonio y gesto de condena y señalización de las personas que viven alguna experiencia de este tipo y, por el contrario, los fieles se abran misericordiosamente a todos para que cualquier persona encuentre en la fe un abrazo de acogida, de reconciliación y un camino para reconstruir la vida.

Invitó, por el contrario, a ser severos con uno mismo suaves con los demás; asimismo, a permitirse cobijar por Dios en medio del ritmo apresurado que se vive la vida hoy en día, pues dijo que "siempre aparece en las personas la nostalgia del reposo y de la meditación", las cuales no se pueden ignorar, especialmente cuando se tiene la oportunidad de recuperar conciencia del sentido que tiene la vida reencontrándose en el camino de Cristo, el cual aparece como amigo.