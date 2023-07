¿Ya conoces el Museo de Arte Sacro?, una opción más para turistear en Parral

El museo de Arte Sacro es uno de los sitios atractivos para ir a visitar, a pesar de que es poca la concurrencia de visitantes este lugar exhibe piezas que forman parte de la historia de la iglesia en nuestra ciudad, la familia Garcés, provenientes de la ciudad de Chihuahua y Querétaro, señalaron que este museo contiene piezas muy interesantes, consideraron que en la explicación guiada del museo aprende uno mucho sobre la historia religiosa.

Emanuel Reynaga, guía del museo de Arte Sacro en nuestra ciudad, indicó que en este espacio cultural se exhiben mas de cien objetos y obras de arte, consideró que son pocas las personas que están acudiendo a conocer el museo, informó que son alrededor de 7 u 8 familias las que diariamente van a conocer este rincón cultural.

Señaló que en este museo no se cobra, se les pide a las personas solo una cooperación sin ser obligatoria, en estas Jornadas Villistas están abriendo en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados cierran a las 7 de la tarde, mencionó el encargado que es poco conocido este museo por la gente, esto da respuesta del porque no es muy concurrido, además consideró que por desconocimiento la gente no va.

Sin embargo este es uno de los museos más interesantes de Parral, en este espacio se guarda parte de la historia de la iglesia en nuestra ciudad, dentro de la exhibición se pueden observar más de cien piezas que conforman la colección del museo, en las que se pueden encontrar vestimenta y accesorios de los sacerdotes, objetos que utilizan los presbíteros a la hora de consagrar, como son Cáliz y copones de gran belleza, estos son utensilios eucarísticos.

Así también la gente puede encontrarse con obras de arte como son pinturas antiguas, de igual modo, hay Espinetas Alemanas (Órganos de tubo) que llaman mucho la atención de las personas cuando acuden a conocer el museo, hay un cuadro de Juan Rangel de Biesma que mucha gente no conoce, así como un crucifijo de marfil del siglo XVIII, mencionó que este museo se inauguró un 13 de diciembre del año 2000.

Por otra parte, se encuentran en las paredes fotografías de la coronación de la Virgen de la Soledad, ilustraciones nada comunes ya que indicó el guía que el 22 de octubre de 1947 por bula papal se le dio el nombramiento de la reina de los mineros a la Virgen de la Soledad, en que entonces Parral contaba con una población de 7 mil habitantes, sin embargo a la hora de la coronación se reunieron alrededor de 40 mil almas.

De igual manera, las personas que lleguen a visitar este espacio cultural se encontrarán con vestidos negros que han sido puestos a la Virgen de la Soledad, donde uno de estos fue donado por el famoso minero parralense Don Pedro Alvarado, así también se encuentran en exhibición diferentes vírgenes en imágenes de culto, todos estos objetos forma parte del acervo histórico que ha vivido la iglesia entre nosotros, así también, indicó que este museo se inauguró un 13 de diciembre del año 2000.

La familia Garcés, provenientes de la ciudad de Chihuahua y Querétaro señalaron que este museo contiene piezas muy interesantes, consideraron que la explicación guiada del museo aprende uno mucho sobre la historia religiosa y vale la pena conocerlo, es otra cosa a la que imaginaban, consideran que el arte Sacro es muy basto y este es el primer museo que visitan en su estancia y continuarán visitando los otros que se encuentran en el centro de la ciudad.