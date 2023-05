La justicia no llega para Jaime Torres; más de dos años desde la muerte de su esposa Jessica Silva

Jaime Torres, agricultor de Lázaro Cárdenas, quien sufrió un ataque por elementos de la Guardia Nacional el 8 de octubre de 2020, en el que murió su compañera de vida, Jessica Silva Zamarripa, y a él le ocasionaron secuelas que limitan su calidad de vida, expresó que a más de dos años y medio, continúa esperando el juicio para el ejercicio de justicia por la agresión que recibieron por los integrantes de la corporación del gobierno federal.

“La verdad, todo lo que han prometido y no se ha cumplido. Que cumplan lo que dijeron. Y es que, ¿de qué manera les doy presión para que lo hagan? Como en mi caso, ¿cómo les doy presión? O sea, no hay más que esperar y esperar, a ver si ellos quieren, o no sé”, expresó Jaime con la impotencia de no ver respuesta.

Además de tener pendiente el juicio por el asesinato de Jessica Silva y por las lesiones con secuelas permanentes que recibió Jaime Torres, hay una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se determinó que el uso de la fuerza aplicado sobre las víctimas fue ilegítimo, a través de una investigación que realizó el organismo en la que se constató que los productores chihuahuenses circulaban en su vehículo después de la manifestación en la presa La Boquilla, sin cometer ninguna falta, y que fueron agredidos a balazos, causando una muerte y severas lesiones en las dos personas afectadas.

En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, en la que pide la reparación integral del daño causado a Jaime Torres, por sus lesiones, y a las víctimas indirectas, los hijos de Jessica, con una compensación justa y suficiente. También se solicitó la gestión de becas académicas, para que concluyan su educación hasta el nivel superior.

Dentro de la recomendación, se especifica la solicitud de colaborar en el trámite y seguimiento de la procuración de justicia, refiriéndose a los agresores, con una investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional.

A pesar de la recomendación de la CNDH, la familia de Jessica Silva y Jaime Torres no ha recibido la indemnización pertinente, ni el acceso a la justicia.

Homenaje a Jéssica Silva / Foto de: Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua

“Estoy peleando contra un monstruo, estoy peleando contra el gobierno. Ellos ponen sus leyes, ellos las quitan y pueden hacer lo que ellos quieran. Tienen todo el poder. Estoy demandando al gobierno y yo no miro esperanzas de nada”, acotó Jaime.

Jaime Torres compartió que le habían dado información sobre los agresores, de que supuestamente estaban seis personas detenidas, enfrentando los cargos por asesinato y lesiones en su persona.

“Y hace poco, me dijeron que ya nada más estaba una. Hace poco me dijeron que esa persona ya no estaba en la cárcel, que estaba en prisión domiciliaria. Pero el juicio… estoy esperando el juicio todavía. Todavía no se puede dar el juicio. Mi troca no me la han querido entregar, tampoco, porque todavía no se hace el juicio”, expresó, refiriéndose a su instrumento de trabajo.

Sobre sus ingresos después del ataque, expresó que por falta de recursos, no ha podido sembrar sus tierras porque al no recibir una indemnización, ni contar con su vehículo, y después de enfrentar los gastos como terapias y traslados, no tiene solidez económica para sembrar en este ciclo agrícola.

“Es mi esperanza, volver a sembrar. Pero necesito primero agarrar vuelo, porque me quedé prácticamente en ceros. Casi dos años sin trabajar, es algo difícil. Esperemos y todo salga bien. La verdad, la gente aquí, todo el tiempo me ha apoyado. Incluso, al principio, muy al principio se recaudó un dinero, y me lo entregaron. Fue con lo que pude seguir yendo a terapias, pero eso fue una vez y se agradece la ayuda. Pero la gente no puede estar ayude y ayude. Uno comprende eso”, expresó.

Sobre los gastos que cubrió el gobierno federal, compartió que pagaron nada más el hospital; sin embargo, los gastos de traslado, de terapias y otros, corrieron por su cuenta, porque no le quisieron ayudar con eso.

“No estoy pidiendo nada más que justicia y que se haga lo de la audiencia; ya va para tres años, y me la aplazan y me la aplazan. No sé por qué motivo”, finalizó.