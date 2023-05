¡La lluvia no los detiene! Se manifiestan chihuahuenses a favor de la SCJN

"¡La corte no se toca, la corte no se toca!" Fue el grito de un puñado de chihuahuenses, quienes a pesar de la lluvia, se manifestaron en apoyo a Norma Piña y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La cita era a las 10:30 horas, pero una fuerte lluvia azotó la capital y mermó la convocatoria, sin embargo, señalaron: “pocos pero con mucho amor a México”. Luego, poco a poco se fueron uniendo más personas para ondear dos grandes banderas de México.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo Chihuahua

Al pie del Ángel de la Libertad se reunieron para mandar el mensaje de que no permitirán que la Constitución se toque.

Esta convocatoria se lanzó a nivel nacional por la Asociación Civil Chalecos México bajo el lema “La ley si es la ley”.

Con consignas como: “La Corte no se toca”, “Que no se respete la Constitución y no se prostituya”, y “Viva México”, pusieron ejemplo de unidad y defensa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo Chihuahua

Señalaron que México no debe estar dividida, sino que debe trabajarse por la unión de los habitantes del país, a fin de enfrentar los retos que se avecinan.

En las pancartas que empuñaron. se reprobaba el actuar de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno contra el Poder Judicial Federal.

El licenciado Trinidad Pérez Torres comentó que la exigencia es que Andrés Manuel López Obrador respete la Constitución, además a la SCJN, en especial. a su presidente Norma Piña.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mencionaron que el Poder Judicial está respaldado por el pueblo, pero ahora el pueblo está viendo que existe un embate contra la SCJN y Norma Piña debido a las decisiones que se han tomado y fallos que se han emitido en beneficio de los mexicanos.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo Chihuahua

Los asistentes entonaron a una sola voz el Himno Nacional Mexicano y terminaron con un ¡Viva México! ¡Viva Norma Piña!.

Cabe señalar que Alejandra Morán, presidente de Chalecos México, dijo que la SCJN es el último bastión con el que cuentan los ciudadanos ante una posible dictadura.